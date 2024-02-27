WP: Шольц вновь отказался дать Украине ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не желает втягивания страны в конфликт на Украине, поэтому не хочет передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, передаёт The Washington Post. Шольц также посетовал, что дебаты вокруг военной помощи Украине концентрируются на одной системе вооружений — ракетах Taurus, в то время как Киеву в принципе не хватает боеприпасов.

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь высказался против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив свой отказ опасениями относительно того, что его страна будет втянута в конфликт, сообщает The Washington Post.

Германия в настоящее время является вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после Соединённых Штатов, однако Берлин отказывается удовлетворить просьбы Киева о поставках ракет Taurus. При этом Великобритания и Франция уже отправляют на Украину свои ракеты большой дальности Storm Shadow и Scalp, соответственно.

«Это очень дальнобойное оружие. И то, что делается для управления полётом ракет и сопровождения к цели со стороны британцев и французов, в Германии делать нельзя. Это знает каждый, кто сталкивался с этой системой», — заявил канцлер на конференции, организованной агентством DPA.

Шольц добавив, что Германия «нигде не должна быть связана с целями, которые достигнет эта система». По его словам, он удивлён, что те, кто подталкивают страну к отправке ракет Taurus не беспокоятся об этом и не задумываются, может ли из этого вытекать «участие в войне».

Канцлер также обратил внимание на то, что в Германии в ходе дебатов вокруг поставок Taurus было упущено из виду то, чего на самом деле сейчас не хватает Украине — всевозможных боеприпасов.