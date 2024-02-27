WP: Шольц вновь отказался дать Украине ракеты Taurus

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WP: Европа подставила Украину с оружием — вслед за США Washington Post
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AP: республиканцы Южной Каролины не хотят помогать Украине и конфликтовать с Россией Associated Press
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Немецкий эксперт: даже обещанный миллион снарядов не поможет Украине победить Das Erste
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BFM TV: «Украине огромные суммы, а нам крохи» — французский фермер обрушился на Макрона BFM TV
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ФСБ показала задержание планировавших теракт с отравляющим веществом
Федеральная служба безопасности России показала кадры задержания трёх граждан Украины, которые планировали теракт с использованием отравляющего вещества в Запорожской области.
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Суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии за сожжение Корана
Суд в Грозном приговорил сжёгшего Коран Никиту Журавеля к 3,5 года колонии общего режима. Молодой человек ранее в ходе заседания суда заявил о частичном признании своей вины.
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Actu Foot: эмир Катара может предложить Мбаппе новый контракт с ПСЖ
Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани может предложить нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе новый контракт.
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Минобороны показало видео ударов дронами по технике ВСУ на правом берегу Днепра
Российские военные уничтожают бронетехнику и позиции украинской армии на правом берегу Днепра, чтобы не дать противнику переправиться на левый берег в районе Крынок. Министерство обороны показало видео с поражением ВСУ с помощью дронов.
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Дочь актёра Шукшина Ольга подала иск к сестре из-за прав на произведения отца
В Таганском суде Москвы назначена подготовка к судебному заседанию по иску дочери советского актёра и режиссёра Василия Шукшина Ольги Шукшиной к сестре, актрисе Марии Шукшиной, из-за прав на произведения отца.
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Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ
Нападающий ХК «Динамо» Никита Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Из AppStore пропали приложения НСПК «СБПэй» и «Привет!»
Из магазина AppStore пропали приложения Национальной системы платёжных карт (НСПК) «СБПэй» и «Привет!».
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Макрон заявил, что поражение России необходимо для безопасности в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поражение России в украинском конфликте «необходимо для обеспечения безопасности и стабильности» в Европе.
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Пахалина и Акимов войдут в Зал славы мирового плавания
В ISFOH официально подтвердили, что Юлия Пахалина и Владимир Акимов будут включены в Зал славы мирового плавания.
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«Ъ»: в России начали закрываться оставшиеся магазины LG, Bosch и Sony
В России начали закрываться последние оставшиеся в стране специализированные магазины LG, Bosch и Sony, пишет газета «Коммерсантъ».
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Жан-Люк Меланшон считает безумием идею отправки войск Запада на Украину
Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что «война против России была бы безумием». Так он отреагировал на слова президента Эммануэля Макрона о том, что отправку войск стран Запада на Украину исключать нельзя.
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Глушаков стал игроком армянского «Урарту»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков подписал контракт с армянским «Урарту».
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Сальдо: ВСУ нанесли удары по зданию МФЦ и гуманитарному штабу в Новой Каховке
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины нанесли удары при помощи дронов по зданиям МФЦ и Службы поддержки гражданского населения в Новой Каховке.
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Украина считает критической ситуацию на двух КПП на польской границе
Украина считает критической ситуацию на двух КПП на польской границе, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. Сейчас на шести заблокированных польскими фермерами пунктах пропуска скопилось около 2,1 тыс. грузовиков.
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В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
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Власти: иск по энергетической блокаде Крыма подадут к трём ответчикам на Украине
Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов рассказал, что иски за нанесённый бюджету Крыма ущерб из-за энергетической блокады полуострова подадут в суд к трём ответчикам на Украине.
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В Италии раскритиковали игру Миранчука в матче между «Миланом» и «Аталантой»
La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport оценили игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Миланом».
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ФСБ пресекла в Запорожской области теракт с использованием отравляющего вещества
ФСБ России пресекла в Запорожской области теракт с использованием отравляющего вещества, задержаны трое граждан Украины.
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Пленный ВСУ рассказал, что его мобилизовали, несмотря на срок за дезертирство
Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали, несмотря на то что он отсидел за дезертирство в 1997 году и не являлся военнообязанным.
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Из AppStore и Google Play пропало мобильное приложение «Автодора»
Из магазинов AppStore и Google Play пропало мобильное приложение «Автодора», которое можно было использовать для оплаты проезда по платным трассам.
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Лямкин: Кучеров — талант от рождения, каждый год доказывает, что он сильный игрок
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказал своё мнение о нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.
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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
Назначенный киевскими властями глава Запорожской областной администрации Иван Фёдоров сообщил, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры.
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Сенатор Цеков призвал Макрона остановиться и задуматься над своей риторикой
Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал серьёзный шаг к развязыванию новой мировой войны своими заявлениями о России и Украине.
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Бетербиев начал подготовку к бою с Биволом
Чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев сообщил, что начал подготовку к следующему бою.
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Уральский активист приговорён к двум годам колонии из-за оправдания терроризма
Центральный окружной военный суд приговорил к двум годам лишения свободы екатеринбургского активиста по делу об оправдании терроризма.
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Пономарёв: скорее всего, матч «Зенит» — «Спартак» завершится ничьей
Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком».
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ТАСС: правительство подтвердило планы на полгода запретить экспорт бензина
В пресс-службе правительства подтвердили планы с 1 марта ввести временный запрет на экспорт бензина, сообщает ТАСС.
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Байден: соглашение о перемирии в Газе может быть достигнуто к следующей неделе
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что надеется на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа к началу следующей недели.
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Патрушев на Кубе встретился с Диас-Канелем Бермудесом и Раулем Кастро
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев посетил Кубу, где встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и лидером кубинской революции Раулем Кастро.
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Власти: ущерб бюджету от энергетической блокады Крыма превысил 3 трлн рублей
Сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов рассказал, что сумма нанесённого Украиной ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова превысила 3 трлн рублей.
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Барриос считает, что в «Зенит» может перейти Хамес Родригес
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос не исключил, что бывший футболист «Реала» Хамес Родригес может перейти в санкт-петербургский клуб.
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Марочко: в Харьковской области уничтожен пункт дислокации беспилотных сил ВСУ
Подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы России уничтожили в Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск украинской армии — сил беспилотных систем.
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Гвардиола восхитился работой Хаби Алонсо в «Байере»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил работу Хаби Алонсо в «Байере».
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Сальдо: Зеленский использовал Крынки для пиара на Западе
Владимир Зеленский пытался использовать село Крынки на левом берегу Днепра для пиара в западных странах, но теперь этот «спектакль» закончился, считает глава Херсонской области Владимир Сальдо.
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Жительница Авдеевки рассказала RT, как ВСУ вынуждали людей уезжать из города
Жительница освобождённой Авдеевки рассказала RT, как Вооружённые силы Украины вынуждали людей уезжать из города.
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Маккиннон рад возвращению Ничушкина в «Колорадо»
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отреагировал на то, что его одноклубник российский форвард Валерий Ничушкин завершил участие в программе помощи НХЛ.
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Пашинян отправился в Грецию, где встретится с Мицотакисом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Грецию с рабочим визитом, там он встретится в том числе с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.
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Mundo: власти Испании знали о присутствии в стране Кузьминова с первого дня
Испанские власти «с первого дня» знали о присутствии в Испании лётчика-предателя Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт.
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Обвиняемого в подготовке теракта в Рубцовске интересовал Уралвагонзавод
Мужчина, готовивший теракт на центральной площади Рубцовска в Алтайском крае, рассказал, что изначально планировал провести разведку на Уралвагонзаводе.
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Новичок «Краснодара» Кастаньо: в Колумбии были недовольные моим переездом в Россию
Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал, как на его родине, в Колумбии, отреагировали на новость о его переезде в Россию.
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Аналитик Мураховский: ВСУ применили танки Abrams, так как другие кончились
Вооружённые силы Украины применили на Авдеевском направлении американские танки Abrams, потому что других у них на этом участке фронта не осталось. Об этом заявил военный аналитик Виктор Мураховский.
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ABC: Трамп-младший получил и вскрыл конверт с неопознанным белым порошком
Сын экс-президента США Дональд Трамп — младший получил и вскрыл конверт с неопознанным белым порошком. На место выезжала команда специалистов химзащиты.
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На стадионе «Реала» начали продавать шарфы с изображением Мбаппе
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе с большей долей вероятности подпишет контракт с мадридским «Реалом».
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В Приангарье умер мэр Саянска Олег Боровский
Мэр Саянска Олег Боровский, десять лет возглавлявший город, скоропостижно умер.
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OK Diario: Мбаппе отклонил предложение МЮ за неделю до согласования контракта с «Реалом»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе определился со своим будущим.
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УНИАН: сбежавший с Украины депутат Трубицын работает риелтором в Израиле
Подозреваемый в коррупции и объявленный в международный розыск на Украине депутат Киевсовета от партии «Слуга народа» Владислав Трубицын скрывается в Израиле под именем Арон и работает риелтором.
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30 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Даллас» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Силы ПВО за ночь уничтожили три БПЛА ВСУ над Брянской и Белгородской областями
Средства ПВО за ночь 27 февраля уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью и один — над Белгородской.
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«Вашингтон» одержал победу над «Оттавой», Овечкин очков не набрал
«Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Сил специальных операций
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Сил специальных операций.