Washington Post Оригинал

WP: Шольц вновь отказался дать Украине ракеты Taurus

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не желает втягивания страны в конфликт на Украине, поэтому не хочет передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, передаёт The Washington Post. Шольц также посетовал, что дебаты вокруг военной помощи Украине концентрируются на одной системе вооружений — ракетах Taurus, в то время как Киеву в принципе не хватает боеприпасов.
WP: Шольц вновь отказался дать Украине ракеты Taurus
АР
Канцлер Германии Олаф Шольц вновь высказался против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив свой отказ опасениями относительно того, что его страна будет втянута в конфликт, сообщает The Washington Post. 
 
Германия в настоящее время является вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после Соединённых Штатов, однако Берлин отказывается удовлетворить просьбы Киева о поставках ракет Taurus. При этом Великобритания и Франция уже отправляют на Украину свои ракеты большой дальности Storm Shadow и Scalp, соответственно.
 
«Это очень дальнобойное оружие. И то, что делается для управления полётом ракет и сопровождения к цели со стороны британцев и французов, в Германии делать нельзя. Это знает каждый, кто сталкивался с этой системой», — заявил канцлер на конференции, организованной агентством DPA.
 
Шольц добавив, что Германия «нигде не должна быть связана с целями, которые достигнет эта система». По его словам, он удивлён, что те, кто подталкивают страну к отправке ракет Taurus не беспокоятся об этом и не задумываются, может ли из этого вытекать «участие в войне».
 
Канцлер также обратил внимание на то, что в Германии в ходе дебатов вокруг поставок Taurus было упущено из виду то, чего на самом деле сейчас не хватает Украине — всевозможных боеприпасов.
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источник
Washington Post США Северная Америка
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