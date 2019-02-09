Der Standard: в случае брексита без сделки всему ЕС будет не до смеха

Неразбериха в британской политике породила в Европе впечатление, что тупик переговоров по брекситу непреодолим и виноват в этом исключительно Лондон, сообщает Der Standard. При этом, если королевство не достигнет с Брюсселем договорённости, тяжёлые последствия коснутся всех стран ЕС: в частности, им придется восполнять многомиллиардный британский взнос в общий бюджет. К тому же, экономика ЕС просядет после выхода экономически мощной Великобритании, чего могут не выдержать страны с высокой задолженностью, вроде Италии.

Спор вокруг условий выхода Великобритании из ЕС входит в свою финальную фазу, пишет Der Standard. Детально проработанный 585-страничный договор о выходе уже был составлен: он должен был прояснить финансовые и бюджетные вопросы «расставания» Лондона с Европой, а также защитить права миллионов граждан ЕС, проживающих в Великобритании и британцев, проживающих в странах ЕС.

Однако британский парламент отклонил проект договора. По мнению издания, на то были две основные причины: первая заключается в вопросе необходимости возвращения полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией, а вторая в неспособности определиться с характером отношений между Великобританией и ЕС после брексита.

Издание отмечает, что эти вопросы, безусловно, непросты. Тем не менее, здравомыслящие правительства должны находить средства и способы для обхода таких камней преткновения, потому что должны осознавать последствия отсутствия компромисса. Однако, из-за британской внутриполитической неразберихи, у Европы устоялось впечатление, что проблема брексита нерешаема, и вина за это лежит исключительно на англичанах.

По мнению Der Standard, со стороны президента Евросовета Дональда Туска не было разумным подлить масла в огонь, заявляя о том, что для каждого сторонника брексита без сделки есть место в аду. Издание пишет, что не только англичанам, но и всем гражданам ЕС будет не до смеха, когда вторая по силе экономика Европы 29 марта покинет союз без соглашения с Брюсселем.

Все попытки успокоения — блеф, считает издание. Как отметила глава МИД Австрии Карин Кнайсль, брексит без сделки, в первую очередь означает, что бюджет ЕС на 2019 год недосчитается многомиллиардного взноса, который оставшимся странам членам придётся восполнять. Например, Австрии придётся доплатить €400 млн.

Нет никаких поводов для высокомерия и перекладывания вины, отмечает Der Standard: согласно данным последнего экономического прогноза Еврокомиссии, в случае брексита без сделки Швеция, Нидерланды, Австрия и «экономический локомотив Европы» Германия в 2019 потеряют 0,5% роста ВВП, а проблемные страны, вроде Италии, до 1%. В целом, рост экономики ЕС просядет примерно на 0,5%: такой сценарий неприемлем для стран-членов с высокой задолженностью. Для маленькой Ирландии это будет катастрофой.

Таким образом, выход Великобритании будет означать для оставшихся 27 стран ЕС не усиление, а испытание на прочность. Издание пишет, что в свете скорых выборов в Европарламент, брексит стал для ЕС, своего рода, «чистилищем».