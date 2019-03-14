Французский депутат: «российской угрозы не существует»

Депутат Национального собрания от партии «Непокорённая Франция» Адриан Катеннан утверждает, что «российской угрозы не существует». А в этом случае, как сообщает Europe 1, политик призывает задаться вопросом, от чего или от кого тогда нужна оборона общеевропейского масштаба, за которую ратует Эммануэль Макрон.
В своей недавней статье под названием «Выходите из соглашений, глупцы!» лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что «бояться России абсурдно». Его однопартиец, депутат Национального собрания Франции Адриан Катеннан это мнение разделяет, сообщает Europe 1.
По словам Катеннана, «российской угрозы не существует» вообще. Вопреки мнению президента страны Эммануэля Макрона, который недавно призывал делать больший упор на общеевропейскую оборону, Катеннан считает подобные инициативы «опасными».
«От чего, от кого нужно защищаться? — рассуждает депутат. — Вот какой вопрос следует задавать. Угрозы, конечно, существуют, это очевидно. Но есть ли тем не менее необходимость в обороне общеевропейского масштаба? Ведь мы прекрасно понимаем, что в действительности речь идёт о защите от так называемой российской угрозы, которой, как я вам уже сказал, не существует».
Как отмечает Europe 1, в своей статье Меланшон также отмечал, что президент Макрон «стал опасен для мира», а его «антироссийская фобия заставляет его ходить по грани войны».
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