Вести: в Киеве неизвестные подожгли третий магазин Roshen за неделю

В Киеве в витрину магазина Roshen неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Как передают «Вести», это уже третий магазин указанного бренда, который в украинской столице пытались поджечь за эту неделю.

В Киеве неизвестные бросили зажигательную смесь в витрину магазина Roshen. Как пишут «Вести», поджог попытались осуществить двое неизвестных в чёрной одежде и масках.

Они подбежали к магазину и бросили бутылку с зажигательной смесью в витрину торговой площадки. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

Огонь не распространился на территорию магазина, пламя только закоптило внешнюю часть витрины, отмечает издание. На место прибыли пожарные, но к моменту их приезда возгорание уже потушили. На месте разбиралась патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Также дежурили медики и спасатели.

Как пишут «Вести», это уже третий магазин указанного бренда, который пытались поджечь за неделю. 17 марта на Оболонском проспекте неизвестные подожгли магазин Roshen. По предварительной информации, злоумышленники облили здание магазина горючей жидкостью и подожгли. 18 марта на Крещатике, в центре Киева, произошёл пожар в магазине Roshen. По словам очевидцев, в витрину магазина неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.