В преддверии выборов Украина переживает глубокий политический кризис, пишет Contra Magazin. В стране набирают силу радикалы, недовольные политикой Киева. И у них есть все шансы одержать верх в борьбе за власть, правда, такое развитие событий отрицательно скажется на будущем страны, убеждён автор статьи Марко Майер.

Украинские националисты пытались прорваться к президенту страны Петру Порошенко во время его выступления в Черкассах, сообщает Contra Magazin. Дело дошло до кровавых стычек с полицией, рассказывает автор статьи Марко Майер.

Представители украинского Нацкорпуса критикуют действующую власть за коррупцию и нерешительность в борьбе с ополченцами на востоке Украины. Радикалы настаивают на более жёстких мерах. При этом нередко звучат призывы к «геноциду русского населения», отмечает издание.

Порошенко же в основном защищает интересы своего олигархического окружения и все эти годы пытается с помощью сомнительных компромиссов удержаться у власти. Но на следующих президентских выборах, которые состоятся через несколько месяцев, шансов на переизбрание у него не будет, убеждён автор статьи.

Украина погружается в политический хаос. Вопрос в том, какие силы в будущем встанут у руля разрушенной клептократами страны. До этого в ней правили олигархи, обогащавшиеся за счёт народа. При этом нынешняя «клика» действует даже жёстче, чем предыдущая.

На данный момент складывается впечатление, что на фоне ужесточения конфронтации между различными фракциями, каждодневной информационной и политической пропаганды, а также продолжающегося конфликта в Донбассе одержать верх могут как раз радикальные силы. «Такое развитие событий отрицательно скажется на будущем страны», — убеждён автор.