Le Figaro: во Франции состоится встреча Макрона и Путина

Президент Эммануэль Макрон объявил журналистам, что 19 августа во Францию с визитом прибудет Владимир Путин, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, о предстоящей встрече стало известно в конце июня на полях саммита «большой двадцатки», а пройдёт она в форте Брегансон, где глава Французской республики проводит свой отпуск.

В субботу во время своей поездки в Борм-Ле-Мимоза Эммануэль Макрон анонсировал прессе предстоящий визит президента России Владимира Путина во Францию, сообщает Le Figaro. Главы государств встретятся в форте Брегансон 19 августа накануне саммита G7, который пройдёт в конце месяца в Биаррице.

Как рассказал президент республики французским СМИ, форт Брегансон — это «удобное место для работы, здесь можно проводить все телефонные переговоры международного уровня, принимать руководителей иностранных государств». «Через несколько недель сюда приедет Владимир Путин», — добавил глава государства.

О предполагаемом визите российского коллеги в ближайшее время Макрон объявил в конце июня на саммите в Японии. «Я считаю, что в рамках президентства Франции в G7 очень важно, чтобы мы могли взять на себя инициативу» с Россией, чтобы «изучить все формы сотрудничества по главным вопросам дестабилизации и конфликта — без наивности, но открыто», — цитирует французская газета слова президента.

Отмечается, что в субботу глава Франции прервал свой отпуск, чтобы съездить на похороны президента Туниса Бежи Каида ас-Себси, а вечером потратил несколько минут на селфи с прохожими в деревне Борм-Ле-Мимоза. Макрон рассказал журналистам, что плодотворно проведёт отпуск, не теряя контакта с членами правительства. Он призвал СМИ к сдержанности в освещении и обсуждении отставки Франсуа де Рюжи. Кроме того, президент признал существование глубинных проблем в стране. По его мнению, Франция ещё не преодолела кризис «жёлтых жилетов».