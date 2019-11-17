Sunday Times: военные командиры скрывали преступления британских солдат в Ираке и Афганистане

Свидетельства о военных преступлениях, совершенных британскими военными в Ираке и Афганистане, скрывались военным командованием, пишет The Sunday Times, ссылаясь на данные из секретных документов. Кроме того, участники расследования военных преступлений жаловались на вмешательства в ход процесса, а также на давление со стороны министерства обороны: издание отмечает, что теперь дело о военных преступлениях британских солдат может быть передано в Международный уголовный суд.
Военное командование Великобритании скрывало военные преступления своих солдат в Ираке и Афганистане, сообщает The Sunday Times, ссылаясь на данные, полученные из утечки секретных документов.
Как пишет издание, были обнаружены свидетельства убийств, совершенных одним из бойцов воздушных сил особого назначения, а также пыток и сексуального насилия над пленными, со стороны бойцов батальона Black Watch. Кроме того, военным следователям стало известно об обвинениях в подделке официальных документов, достаточных для привлечения к судебной ответственности старших офицеров. The Sunday Times отмечает, что суд уже рассматривает дело одного из высокопоставленных командиров воздушных сил, заподозренного в искажении фактов.
Согласно информации издания, вышеприведённые факты всплыли в ходе двух расследований военных преступлений в Ираке и в Афганистане. Следователи жаловались на то, что ряд фактов был скрыт по политическим причинам, а также отмечали давление со стороны министерства обороны. «Для политиков абсолютно неприемлемо вмешиваться в расследование столь серьёзных преступлений и прекращать их раньше времени», — приводит издание слова бывшего директора британской прокуратуры.
The Sunday Times пишет, что такие обстоятельства могут привести к тому, что расследование преступлений, совершенных британскими военнослужащими, будет передано в Международный уголовный суд. Как отмечает издание, данная инстанция берётся за расследования в том случае, если та или иная страна оказывается не в состоянии осудить своих военных за нарушения Женевских конвенций.
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