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«Вторжения, перевороты, войны»: Yeni Safak напомнила Америке о её кровавых преступлениях

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Однако, как пишет Yeni Safak, Америке не нужно забывать, что недолгая история самих США полна несметного количества преступлений против человечества.
«Вторжения, перевороты, войны»: Yeni Safak напомнила Америке о её кровавых преступлениях
Reuters
Америка не смогла помешать турецкой операции на севере Сирии с помощью угроз, поэтому палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Как пишет Yeni Safak, Америке не нужно забывать, что недолгая история самих США полна огромного количества преступлений против человечества.
 
Как пишет издание, согласно докладу, подготовленному комитетом Партии справедливости и развития Турции по правам человека, интервенции, государственные перевороты и войны, в которые США были прямо или косвенно вовлечены, привели к гибели миллионов невинных людей по всему миру.
 
В процессе колонизации американского континента 70 млн индейцев были убиты на их собственных землях. С середины XVI века до середины XIX века на американский континент было завезено в качестве рабов 15 млн выходцев из Африки. В дальнейшем 35 млн африканцев погибли в результате пыток и жестокого обращения.
 
В 1945 году США сбросили две атомные бомбы на Японию, в результате чего 350 тыс. человек погибли, тысячи человек стали инвалидами. В 1945 году США бомбили город Дрезден в Германии в течение трёх дней, убили 200 тыс. человек, большинство из которых составляли женщины и дети. В Северной Корее за три года бомбардировок американской боевой авиации погибло почти 4 млн человек.
 
В Гватемале в ходе поддержанного ЦРУ госпереворота в 1950 году было убито 200 тыс. мирных жителей. В 1955 году в Индонезии, Лаосе, Камбодже было проведено множество операций ЦРУ. В 1950—1959 годы на Кубе 60 тыс. человек были убиты войсками Батисты при поддержке США. За время войны во Вьетнаме по вине США погибло 3 млн мирных жителей. 
 
США, оккупировав Ирак в 1991 году, и здесь отметились большим количеством массовых убийств. После атак 11 сентября 2001 года США оккупировали Афганистан. Америка за время этой оккупации лишила жизни 150 тыс. мирных жителей Афганистана. США, вторгшиеся в Ирак в 2003 году на основании предположений об оружии массового поражения, истребили более миллиона иракцев. В результате атак США 4,7 млн иракцев покинули свои дома. В рамках своей политики на Ближнем Востоке, в Сирии и Ираке США использовали и вооружали террористические организации, в результате сотни тысяч человек погибли, более 5 млн сирийцев покинули свои дома.
 
Всюду, куда ступает нога США, которые вмешиваются во внутреннюю политику государств и их национальные интересы в попытке изменить ход истории, происходят масштабные трагедии. Вьетнам, Япония, Корея, Куба, Панама, Гватемала, Никарагуа, Мексика, Филиппины, Афганистан, Ирак, Иран и, наконец, Сирия — везде можно видеть кровавые следы США, — пишет автор материала.
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