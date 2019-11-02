«Вторжения, перевороты, войны»: Yeni Safak напомнила Америке о её кровавых преступлениях

Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Однако, как пишет Yeni Safak, Америке не нужно забывать, что недолгая история самих США полна несметного количества преступлений против человечества.

Америка не смогла помешать турецкой операции на севере Сирии с помощью угроз, поэтому палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Как пишет Yeni Safak, Америке не нужно забывать, что недолгая история самих США полна огромного количества преступлений против человечества.

Как пишет издание, согласно докладу, подготовленному комитетом Партии справедливости и развития Турции по правам человека, интервенции, государственные перевороты и войны, в которые США были прямо или косвенно вовлечены, привели к гибели миллионов невинных людей по всему миру.

В процессе колонизации американского континента 70 млн индейцев были убиты на их собственных землях. С середины XVI века до середины XIX века на американский континент было завезено в качестве рабов 15 млн выходцев из Африки. В дальнейшем 35 млн африканцев погибли в результате пыток и жестокого обращения.

В 1945 году США сбросили две атомные бомбы на Японию, в результате чего 350 тыс. человек погибли, тысячи человек стали инвалидами. В 1945 году США бомбили город Дрезден в Германии в течение трёх дней, убили 200 тыс. человек, большинство из которых составляли женщины и дети. В Северной Корее за три года бомбардировок американской боевой авиации погибло почти 4 млн человек.

В Гватемале в ходе поддержанного ЦРУ госпереворота в 1950 году было убито 200 тыс. мирных жителей. В 1955 году в Индонезии, Лаосе, Камбодже было проведено множество операций ЦРУ. В 1950—1959 годы на Кубе 60 тыс. человек были убиты войсками Батисты при поддержке США. За время войны во Вьетнаме по вине США погибло 3 млн мирных жителей.

США, оккупировав Ирак в 1991 году, и здесь отметились большим количеством массовых убийств. После атак 11 сентября 2001 года США оккупировали Афганистан. Америка за время этой оккупации лишила жизни 150 тыс. мирных жителей Афганистана. США, вторгшиеся в Ирак в 2003 году на основании предположений об оружии массового поражения, истребили более миллиона иракцев. В результате атак США 4,7 млн иракцев покинули свои дома. В рамках своей политики на Ближнем Востоке, в Сирии и Ираке США использовали и вооружали террористические организации, в результате сотни тысяч человек погибли, более 5 млн сирийцев покинули свои дома.

Всюду, куда ступает нога США, которые вмешиваются во внутреннюю политику государств и их национальные интересы в попытке изменить ход истории, происходят масштабные трагедии. Вьетнам, Япония, Корея, Куба, Панама, Гватемала, Никарагуа, Мексика, Филиппины, Афганистан, Ирак, Иран и, наконец, Сирия — везде можно видеть кровавые следы США, — пишет автор материала.