«Вторжения, перевороты, войны»: Yeni Safak напомнила Америке о её кровавых преступлениях

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Олбрайт: если бы не расширение НАТО, у России был бы лёгкий доступ в Европу Rzeczpospolita
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Der Standard: игроков возмутила антироссийская пропаганда в новой части Call of Duty Der Standard
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Тарасова отметила прогресс Самарина после его короткой программы на этапе Гран-при во Франции
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александра Самарина в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
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Лавров прокомментировал отказ НАТО от моратория на развёртывание РСМД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ стран НАТО от моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) строится на голословных обвинениях в адрес России.
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Тарасова: Косторная очень легко катается
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алёны Косторной в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
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Тарасова: Загитова очень чувственно катает свою программу, она очень изменилась
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алины Загитовой в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
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Госдеп не разрешил жене Бута дополнительные свидания с мужем
Госдепартамент США не разрешил жене россиянина Виктора Бута провести дополнительные встречи в тюрьме с супругом.
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Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при США, Квят — 12-й
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй сессии свободных заездов 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
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Лавров заявил о бездумном характере санкций США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что от американских санкций не застрахована ни одна страна, даже союзники Вашингтона.
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Дюрант признался, что конфликт с Грином повлиял на его решение уйти из «Голден Стэйт»
Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, что его конфликт с форвардом Дреймондом Грином повлиял на его решение об уходе из «Голден Стэйт Уорриорз» .
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Погибшие в Эссексе мигранты были гражданами Вьетнама
Погибшие мигранты, найденные в фургоне грузовика в британском Эссексе, были гражданами Вьетнама.
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ПСЖ потерпел третье поражение в Лиге 1, уступив «Дижону»
«Пари Сен-Жермен» потерпел поражение от «Дижона в матче 12-го тура французской Лиги 1.
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Авербух назвал достойными выступления Косторной и Загитовой
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал выступления российских фигуристок в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
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Минстрой опубликовал первый индекс качества городской среды
Министерство строительства презентовало первый в России индекс качества городской среды, доля городов с благоприятной средой составила 23%.
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Авербух прокомментировал выступление Самарина в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Александра Самарина в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
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Лавров прокомментировал заявление о ликвидации главы ИГ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предположительно убитый лидер группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади был в определённой степени порождением политики США.
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Макгрегор заявил, что хочет получить новый пояс UFC
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор отреагировал на презентацию нового неофициального пояса Абсолютного бойцовского чемпионата.
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Берреттини стал последним участником Итогового турнира ATP
Определились все участники Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдёт в Лондоне.
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В США два человека убиты на вечеринке в честь Хеллоуина
Два человека убиты на вечеринке в честь празднования Хеллоуина в американском штате Юта. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление властей.
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Российский голкипер Шестёркин признан лучшим вратарём октября в АХЛ
Российский голкипер клуба «Хартфорд Вулф Пэк» Игорь Шестёркин признан лучшим вратарём в Американской хоккейной лиге (АХЛ) по итогам октября.
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Конференцию ООН по климату перенесли в Мадрид
Конференцию ООН по проблеме изменения климата перенесли в Мадрид. Об этом сообщила в своём Twitter исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса.
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Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе Гран-при во Франции
Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли первое место по итогам короткой программы в соревнованиях спортивных дуэтов на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
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Посольство прокомментировало снос в Риге памятника героям-подводникам
Посольство России в Латвии осудило снос памятника советским героям-подводникам Балтики в Риге. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.
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Эмбиид и Таунс дисквалифицированы на два матча НБА за драку
Центровые Джоэл Эмбиид и Карл-Энтони Таунс, устроившие драку во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Миннесота Тимбервулвз», дисквалифицированы на две игры.
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Украина готова присоединиться к «небоевой миссии» НАТО в Ираке
Украина готова присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский министр обороны Андрей Загороднюк.
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Звезда «Голден Стэйт» Карри выбыл минимум на три месяца
Звёздный разыгрывающий защитник клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри выбыл из строя минимум на три месяца из-за перелома руки.
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Педерсен: определена редакционная группа конституционного комитета САР
Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что редакционная группа конституционного комитета САР в составе 45 человек сформирована и начнёт работу в понедельник, 4 ноября.
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Косторная заявила, что на взрослом уровне ей пока выступать легче, чем на юниорском
Россиянка Алёна Косторная после выступления в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле высказала мнение, что соревнования на взрослом уровне ей даются легче, чем на юниорском.
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Бывший вице-президент ОКР Билалов отпущен под залог в США
Исполняющий обязанности пресс-секретаря миграционной службы США Брайан Кокс заявил, что задержанный ранее в Соединённых Штатах бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов был отпущен под залог.
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Загитова оценила свой прокат в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
Россиянка Алина Загитова прокомментировала своё выступление в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
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Косторная недовольна оценками за короткую программу на этапе Гран-при во Франции
Россиянка Алёна Косторная прокомментировала своё выступление в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
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Небензя призвал не вмешиваться в работу конституционного комитета САР
В работу конституционного комитета Сирии никто не должен вмешиваться. Об этом журналистам заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя начало работы комитета.
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Фигуристка Сотскова заявила, что может сделать паузу в своей карьере
Россиянка Мария Сотскова после своего выступления в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле заявила, что рассматривает возможность приостановления своей спортивной карьеры.
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ЦСКА победил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче шестого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
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В Иране назвали санкции США свидетельством провала давления на Тегеран
Санкции, введённые США против строительного сектора Ирана, демонстрируют провал американского давления на Тегеран. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.
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«Авангард» прервал серию из трёх поражений в КХЛ, обыграв «Амур»
Омский «Авангард» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В ООН открыли выставку победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина
Выставка победителей международного конкурса фотожурналистики имени фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в 2014 году в Донбассе, открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
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Семь человек пострадали в результате ДТП в Хакасии
В результате столкновения маршрутного такси «Газель» и легкового автомобиля на трассе в Хакасии травмы получили семь человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
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Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место по итогам короткой программы на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
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Малкин тренировался во втором звене «Питтсбурга» перед матчем с «Эдмонтоном»
Нападающий сборной России по хоккею и «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин тренировался во втором звене команды накануне матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
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Цены на нефть растут на фоне сообщений о торговом соглашении США и КНР
Цена на нефть марки WTI выросла на 2,92%, а стоимость барреля нефти марки Brent увеличилась на 2,7% на фоне сообщений о договорённости США и Китая по основным пунктам торгового соглашения. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Премьер Украины допустил задержку с отоплением в некоторых городах
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в некоторых городах страны отопительный сезон может начаться с задержкой. По его словам, это связано с долгами перед компанией «Нафтогаз Украины».
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Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при США, Квят — 11-й
Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой сессии свободных заездов 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.
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Фанаты признали Головина лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»
Пресс-служба футбольного клуба «Монако» объявила итоги голосования болельщиков за лучшего игрока матча 1/16 финала Кубка французской лиги с «Марселем».
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В России заблокировали около 14 тысяч сайтов с наркотическим контентом
Роскомнадзор заблокировал с 2012 года около 14 тыс. сайтов, которые содержали наркотический контент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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СМИ: Боец UFC отказался от боя ради поисков пропавшей дочери
Американский боец Уолт Харрис снялся с турнира UFC on ESPN 7 ради поиска пропавшей без вести дочери.
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США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения
США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
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Тренер Макгрегора заявил о достижении договорённости по бою Конора с Серроне
Джон Кавана, тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, сообщил о достижении договорённости относительно проведения боя его подопечного с американцем Дональдом Серроне.
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В МЧС сообщили о ликвидации пожара в жилом доме в центре Москвы
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в жилом доме по адресу Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, стр 2. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила около 100 кв. м.
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Цзю рассказал, стоит ли Ковалёву опасаться судейства в бою с Альваресом
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю высказал мнение о возможной благосклонности судей к чемпиону WBA, WBC и IBF в среднем весе мексиканцу Саулю Альваресу в предстоящем поединке с обладателем пояса WBO в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым.
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Сын Александра Ширвиндта прокомментировал сообщения об операции у отца
Сын художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта прокомментировал сообщения об операции у отца.
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Диетолог оценил исследования о пользе и вреде продуктов
Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе со «Взглядом» оценил исследования о пользе и вреде продуктов, веществ или соединений.