«Очередная заказуха от Times» — Трамп о статье NYTimes о связях Москвы с талибами

Дональд Трамп опроверг сообщения американских СМИ о том, что ему докладывали о вознаграждениях, которые якобы сулила Россия афганским боевикам за убийство американских военнослужащих, передаёт Fox News. Как отмечает Молли Хемингуэй из The Federalist, подобные истории в газетах, равно как молчание спецслужб США на эту тему, ещё ничего не доказывают.

The New York Times сообщает, что президента Трампа поставили в известность о том, что российская военная разведка предлагала вознаграждения связанным с «Талибаном»* боевикам за убийство солдат США и коалиции в Афганистане. Было много опровержений, президент сегодня утром в Twitter назвал это «всего лишь очередной лживой заказухой от Times» и потребовал от газеты раскрыть анонимные источники, в существовании которых он сомневается.



Грифф Дженкинс, мы видим ещё одну класическую конфронтацию с прессой из-за анонимных источников. Должен упомянуть, что впоследствии источники подтвердили эту историю для The Wall Street Journal, The Washington Post и CNN.



ГРИФФ ДЖЕНКИНС, корреспондент Fox News: Знаете, во всей этой истории внушает беспокойство то, что в опровержении, последовавшем от Белого дома, и в сегодняшнем твите президента отрицается конкретно то, что его поставили в известность. Он не отрицает сам факт назначения вознаграждений. Думаю, это теперь создаст для них проблемы, потому что теперь нельзя будет взять свои слова назад. Если разведывательное сообщество не доложило Совету национальной безопасности и Белому дому, это проблема. Если Совет национальной безопасности поставили в известность, а он не сообщил президенту — он ведь говорит, что ему, вице-президенту Пенсу и главе аппарата Белого дома Медоузу не сообщили — это тоже проблема.



Да.



ГРИФФ ДЖЕНКИНС: Но это открывает глаза на проблему, о которой мы услышим гораздо больше.



Да. Молли Хемингуэй, как пишет The (New York. — ИноТВ) Times, Совет национальной безопасности обсуждал эту проблему и варианты ответа Путину. Это говорит в пользу того, что история появилась не на пустом месте.



МОЛЛИ ХЕМИНГУЭЙ, The Federalist: На самом деле, знать это невозможно. Потому что это заявления анонимных источников. И я задаюсь вопросом: почему люди продолжают верить The New York Times, когда она утверждает что-то, ссылаясь на анонимные источники в разведке? Это та же самая газета, а иногда и те же самые репортёры, которые долгие годы публиковали совершеннейшую ложь и абсурд о мифическом сговоре с Россией.



Посмотрим на общую картину. Маловероятно, что вы получите от источников в разведке подтверждение или опровержение чего-то подобного. Может быть, вы помните, пару месяцев назад СМИ утверждали — ложно утверждали! — что к ним просочилась информация о том, что у Ким Чен Ына смерть мозга, или он был убит, или умер… А это было неправдой. Но источники в разведке не подтверждали и не опровергали этого, они просто не комментировали. Итак, отстутствие комментариев необязательно что-то значит.



Да.



МОЛЛИ ХЕМИНГУЭЙ: В данном случае у вас есть собранные разведданные, которые потом надо анализировать. И нужна на самом деле высокая степень подтверждения. Может быть, вы помните, как наше разведсообщество всерьёз верило, что в Ираке есть оружие массового поражения, и даже пришло с этим в ООН. Но это не значило, что это правда.



Я очень живо это помню!



МОЛЛИ ХЕМИНГУЭЙ: Нам надо с большой осторожностью относиться к словам официальных лиц, сливающих информацию.



Да. Джессика, я упомянул, что историю подтвердили и другие новостные организации. Что, впрочем, не означает, что это правда. Источники анонимные. Но, как упомянул Грифф, главная критика, которую мы сейчас слышим от журналистов, звучит так: если президент говорит правду, если его действительно не поставили в известность, то почему? И это большая проблема.



ДЖЕССИКА ТАРЛОВ, комментатор Fox News: Да, совершенно верно. Этот вопрос задавала сегодня утром в Twitter Лиз Чейни. То есть либо он знал, и тогда он и вице-президент Пенс лгут об этом, либо он не знал — но как это возможно?



В конечном итоге нам нужно сделать так, чтобы Владимир Путин не был частью «Большой восьмёрки», как того хотел президент Трамп. Он водил с ним дружбу. И я понимаю, что Путину он нравится больше, чем Трюдо или Борис Джонсон...



Ясно.



ДЖЕССИКА ТАРЛОВ: Нельзя водить дружбу с автократами, нельзя водить дружбу с диктаторами, которые убивают американцев.



Возвращаясь к тому, что говорила Молли насчёт «мифического сговора с Россией»… Боб Мюллер и его команда очень протестовали бы против таких слов, не это сказано в докладе Мюллера, Молли!



МОЛЛИ ХЕМИНГУЭЙ: Правдой-то это не становится…



Мы спорили об этом миллион раз.



Дата выхода в эфир 28 июня 2020 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.