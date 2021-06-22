NBC News: «Разве это конец войны?» — церемонию спуска флага в Кабуле США отменили во избежание недопонимания

В последний момент американская армия отменила совместную с союзниками церемонию спуска флага в штаб-квартире натовской миссии «Решительная поддержка» в Кабуле. Как объяснила корреспондент NBC News Кортни Кьюби, США хотели избежать недопонимания, поскольку некоторые партнёры и союзники неоднозначно восприняли проведение такой церемонии.

Американская армия планировала в пятницу провести совместно с союзниками НАТО церемонию спуска флага в Афганистане.

Однако мероприятие внезапно отменили — всего за несколько часов до его предполагаемого начала. И теперь растёт недопонимание относительно того, что же, в конечном счёте, должна была означать эта церемония. С нами на связи корреспондент NBC News в Пентагоне Кортни Кьюби. Кортни, какой изначально был план касательно этой церемонии? И известно ли что-то новое о причинах, по которым её отменили?

КОРТНИ КЬЮБИ, корреспондент NBC News в Пентагоне: Это была обычная церемония спуска флага. По сути, возможность для стран НАТО, работавших в штабе-квартире операции «Решительная поддержка» (Resolute Support) в Кабуле, встать перед своим зданием, в последний раз спустить флаги. Это своего рода знак признания их вклада в войну в Афганистане, которая длилась на протяжении двух последних десятилетий.





Но на самом деле это также была возможность всем собраться вместе, прежде чем многие из этих стран начнут отсюда уезжать. Из Афганистана уходят отчасти в рамках вывода войск США и НАТО, но, кроме того, и из-за ужасной вспышки коронавируса, захватившей Кабул и некоторые другие части страны. Для некоторых процесс передислокации и вывода войск действительно ускоряется.





В этом, в общем-то, и заключалась вся церемония. А отменили её в последнюю минуту из-за недопонимания, которое она вызвала. Потому что кое-кто в НАТО, кое-кто из союзников и партнёров сказал: «Погодите-ка, то есть это означает конец войны? Конец натовской миссии «Решительная поддержка»? Но если нет, то зачем такая церемония?» Именно поэтому её отменили.





Но что поистине символично здесь, Морган, — это то, что этот процесс вывода войск из Афганистана в целом окружает атмосфера недопонимания. Конечный срок, до которого все американские войска должны покинуть страну, — 11 сентября. Но как теперь мы знаем от ряда сотрудников оборонных ведомств, на деле большая часть войск будет выведена из Афганистана уже к середине июля и даже, возможно, уже к началу. Морган?

А что сейчас со штаб-квартирой НАТО в Кабуле? Вы упомянули, что сроки вывода войск немного сдвинулись. Но что касается штаб-квартиры?

КОРТНИ КЬЮБИ: Пока она ещё открыта и будет таковой оставаться в ближайшие недели. Понимаете, мы приблизительно представляем себе, когда наши базы и штабы будут закрываться, но из соображений безопасности этот вопрос не особо освещается. Во многом здесь присутствует опасение, что, когда военные сворачивают базу или передают её афганским силам, везде по-своему, иногда «Талибан»* может осуществлять неожиданные нападения на эти объекты. Яркий пример — Кандагар. Талибы могут обстрелять объект минами, возможно, ракетами, после того как он закроется или будет объявлено о его закрытии. Из-за этого кто-то может пострадать или погибнуть. Так что из соображений безопасности мы не особо придаём огласке конкретное время закрытия наших баз.

На данный момент штаб-квартира миссии «Решительная поддержка» в Кабуле всё ещё открыта. Генерал (Остин Скотт. — ИноТВ) Миллер — по-прежнему командующий. Там по-прежнему присутствуют и вносят свой вклад страны НАТО. Но вывод войск, несомненно, идёт, и процесс этот ускорился по сравнению с весной, когда мы впервые о нём услышали от администрации Байдена.

С нами была Кортни Кьюби с последними новостями по выводу войск из Афганистана. Кортни, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 21 июня 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

