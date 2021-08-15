DT: Джонсон созовёт британский парламент во время каникул для обсуждения кризиса в Афганистане

Британский премьер Борис Джонсон на следующей неделе созовёт парламент для обсуждения ситуации в Афганистане и дальнейших действий Великобритании, передаёт The Daily Telegraph. В связи с наступлением «Талибана» на Кабул для экстренной эвакуации британских граждан в Афганистан направлены 600 британских военнослужащих.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созовёт находящийся на каникулах парламент для обсуждения ситуации в Афганистане, так как боевики движения «Талибан»* вошли в окрестности Кабула, сообщает The Daily Telegraph.

В страну уже направлены 600 военнослужащих для содействия эвакуации оставшихся британских граждан на фоне опасений, что столица может пасть «в течение нескольких дней или даже часов». Ожидается, что посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу также будет в экстренном порядке эвакуирован из страны, хотя в воскресенье утром сообщалось, что он останется, для того чтобы наблюдать за вывозом персонала.

Источник издания в правительстве сообщил, что премьер-министр созовёт парламент на следующей неделе, однако конкретная дата ещё не согласована со спикером палаты общин Линдси Хойлом.

Как напоминает The Daily Telegraph, множество членов британского парламента возмущены тем, что через 20 лет после ввода международных сил в Афганистан страну бросают на произвол судьбы. В частности, председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат заявил, что это «крупнейшая внешнеполитическая катастрофа» со времён Суэцкого кризиса. В свою очередь, председатель комитета по обороне Тобиас Эллвуд посчитал происходящие унижением для Запада.



Тем не менее Эллвуд полагает, что ещё не поздно переломить ситуацию. Парламентарий призвал Джонсона направить в регион авианосную ударную группу Королевского флота, а также созвать экстренную конференцию «стран-единомышленников», чтобы посмотреть, что можно сделать.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.