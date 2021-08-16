WP: «афганское фиаско» США подорвало доверие союзников к обещаниям Вашингтона

Хаотичный вывод американских войск из Афганистана на фоне стремительного наступления «Талибана» заставил многих союзников США усомниться в способности Вашингтона соблюдать его обязательства на других фронтах, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, союзникам США не нравится как решение Вашингтона не проводить с ними серьёзных консультаций по поводу вывода войск, так и возможность начала нового миграционного кризиса.

Шокирующе стремительное наступление «Талибана»* в Афганистане вызвало тревогу во всём мире, заставив многих усомниться в способности США выполнять свои обещания. Более того, такое развитие событий даже спровоцировало критику в адрес Вашингтона со стороны некоторых его самых близких союзников, пишет The Washington Post.

В то время как боевики «Талибана» устанавливают контроль над Кабулом, а США пытаются эвакуировать оттуда своих граждан, многие эксперты начинают опасаться, что хаос в Афганистане может привести к появлению у террористов безопасной гавани, спровоцирует крупную гуманитарную катастрофу и станет причиной нового исхода беженцев.

При этом союзники США жалуются на то, что в ходе принятия решения о выводе войск из Афганистана Вашингтон не удосужился провести с ними серьёзные консультации на этот счёт, причём даже несмотря на то, что подобный шаг американской стороны чреват серьёзными последствиями для их собственных интересов.

По этой причине многие начинают сомневаться в том, что США будут выполнять свои старые обязательства в области безопасности, которые касаются многих стран в мире — от Европы и до Восточной Азии.

«Что стало со слоганом «Америка вернулась»? — задался вопросом глава комитета по обороне в британском парламенте Тобиас Эллвуд.

«Люди огорошены: после двадцатилетнего вмешательства эта крупная высокотехнологичная держава уходит и фактически возвращает страну тем самым людям, которых мы должны были победить, — добавил он. — В этом-то вся ирония. Как можно говорить, что Америка вернулась, когда нас побеждают повстанцы, вооружённые максимум гранатомётами, фугасами и калашниковыми»?

Между тем Великобритания стала одной из стран, которые обрушились на США с крайне резкой критикой из-за вывода войск, что весьма необычно, так как Лондон считает себя ближайшим союзником США. Кроме того, Великобритания внесла самый большой вклад в войну в Афганистане после США и понесла там относительно тяжёлые потери.

При этом решение США о выводе войск встревожило не только их союзников, но и их соперников. В частности, Китай опасается, что появление радикально настроенного правительства на его западной границе дестабилизирует провинцию Синьцзян, где Пекин и так уже проводит широкомасштабные репрессии против уйгуров.

Вместе с тем президент США Джо Байден выступил в защиту своего решения о выводе войск, отметив, что в этом отношении у него не было выбора, если принять во внимание соглашение с талибами, подписанное в прошлом году экс-президентом Дональдом Трампом.

Однако, по словам директора Немецкого совета по международным отношениям Кэтрин Клювер Эшбрук, обстоятельства вывода войск привели к тому, что союзники США почувствовали себя преданными. Хотя немецкое правительство и воздержалось от открытой критики в адрес Вашингтона, некоторые немецкие чиновники кипят от гнева, поскольку Берлин тревожит потенциальный исход беженцев из Афганистана, который может привести к новому миграционному кризису.

Что же касается союзников США в арабском мире — которые привыкли рассчитывать на то, что американские военные придут им на помощь в случае конфликта с Ираном, — то они также задаются вопросом относительно того, могут ли они теперь в полной мере полагаться на Вашингтон.

«События в Афганистане вызывают тревогу повсюду, — отметил глава консалтинговой компании Inegma Риад Кахваджи. — Уже на протяжении некоторого времени доверие к США как к союзнику находится под вопросом. Мы видим, как Россия изо всех сил защищает режим Асада в Сирии, в то время как американцы уходят из Афганистана, оставляя за собой большой беспорядок».

По словам Клювер Эшбрук, план Байдена по созданию альянса демократий для борьбы с влиянием Китая и России теперь также под большим вопросом, поскольку Запад теперь не может похвастаться значительным присутствием в Центральной Азии.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.