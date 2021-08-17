N-TV: «Талибан» обещает амнистию чиновникам и призывает их вернуться к работе

После захвата власти в Афганистане «Талибан»* обещает полную амнистию всем чиновникам свергнутого правительства и призывает их вернуться на рабочие места, не опасаясь наказания. Таким образом талибы, по-видимому, планируют сохранить работу прежнего государственного аппарата, отмечает немецкий телеканал N-TV.

После того как «Талибан»* взял власть в Афганистане, он, по всей видимости, решил сохранить работу государственного аппарата свергнутого правительства, сообщает немецкий телеканал N-TV. При этом исламисты пообещали не наказывать чиновников, а также призвали сотрудников вернуться на их рабочие места.

Радикальный исламский «Талибан» объявил общую амнистию для всех сотрудников афганского правительства и призвал их вернуться к работе. «Вы должны с полным доверием вернуться к вашей повседневной работе», — сказано в заявлении исламистов.

Как напоминает N-TV, в воскресенье «Талибан» занял Кабул и таким образом взял под свой контроль власть над всей страной. Афганское правительство признало своё поражение. Президент Ашраф Гани за несколько часов до захвата столицы бежал за границу.

Возвращение «Талибана» к власти вызвало потрясение на международном уровне и серьёзно встревожило, среди прочего, женщин в стране. Исламисты хотят установить исламское право в очень жёстком толковании. Ещё господство «Талибана» с 1996 по 2001 год основывалось на крайне твёрдой трактовке Шариата. Музыка, танцы, телевидение и другие популярные виды досуга, такие как запуск воздушных змеев, были в то время запрещены. Школы для девочек были закрыты, женщинам не разрешалось работать. Они также должны были носить закрывающую всё тело паранджу.

За соблюдением установленных предписаний следила религиозная полиция. Наказания за нарушения закона зачастую были чудовищными. Так, женщин, которых уличали в супружеской неверности, забивали камнями до смерти.

Германия, США и другие западные страны сейчас усиленно работают над тем, чтобы вывезти из Кабула своих граждан и афганских сотрудников. Американское правительство сообщило, что отправит 6 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности в аэропорту Кабула. Президент США Джо Байден пригрозил «Талибану» «уничтожающим» ответом в случае, если он помешает эвакуации граждан США, сообщает немецкий телеканал N-TV.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

