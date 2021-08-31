Вести: Киев обещает эвакуировать всех застрявших в Афганистане украинцев
Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана по скорректированным маршрутам в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула. Как пишут «Вести», об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
«Риски безопасности в стране продолжают расти. За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь», — сообщил представитель министерства.
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