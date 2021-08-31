Вести: Киев обещает эвакуировать всех застрявших в Афганистане украинцев

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев продолжит эвакуацию своих граждан из Афганистана по скорректированным маршрутам в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула. Как передают «Вести», дипломат добавил, что посольство Украины в Таджикистане сейчас уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь, а также пообещал, что страна не оставит никого на произвол судьбы.

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана по скорректированным маршрутам в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула. Как пишут «Вести», об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Риски безопасности в стране продолжают расти. За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь», — сообщил представитель министерства.

По словам Николенко, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы дипломаты совместно с представителями других ведомств разрабатывают дальнейшие безопасные пути выезда. В частности, рассматривается возможность использования других аэропортов или наземных маршрутов.

Пресс-секретарь МИД уточнил, что, как только появится первая возможность, все украинские граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях.

«Важный момент: любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет выехать, так и ДЛЯ тех, кто хочет им в этом помочь. Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы», — добавил Николенко.