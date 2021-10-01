FAZ: пока правительству США угрожает новый шатдаун, Байден делает перерыв на бейсбол

Правительству США угрожает очередной шатдаун: если к 1 октября демократы и республиканцы не договорятся о продолжении его финансирования, правительство «закроется», а его сотрудники отправятся в неоплачиваемый отпуск, сообщает Frankfurter Allgemeine. Тем не менее президенту США Джо Байдену удалось выкроить время на отдых и посетить благотворительный бейсбольный матч конгресса между демократами и республиканцами.

Несмотря на угрозу приостановки работы правительства, в среду президенту США Джо Байдену удалось сделать перерыв на бейсбол. И не только ему: многие министры и члены конгресса посетили в Вашингтоне традиционный бейсбольный матч между демократами и республиканцами. С 1909 года они помогают собирать деньги на благотворительность. В последние несколько лет по итогам благотворительных игр удавалось собрать в среднем 1 миллион долларов.

Но на этом их сотрудничество прекращается вновь: в США подходит к концу срок, до истечения которого возможно предотвратить приостановку работы правительства. Республиканское меньшинство в сенате пресекает попытки демократов во главе с Джо Байденом обеспечить финансирование (программ и ведомств. — ИноТВ) на следующий фискальный год.

Текущий фискальный год заканчивается в четверг. Если к тому времени не будет достигнуто соглашение, наступит так называемый шатдаун: сотрудники ведомств будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, а правительство официально «закроется».

Во вторник лидер республиканского меньшинства Митч Макконел заблокировал попытку добиться принятия простым большинством голосов законопроекта, который позволил бы приостановить действие лимита госдолга, установленного сейчас на уровне 28,4 триллиона долларов. Днём ранее республиканцы в сенате отклонили законопроект о продолжении финансирования госучреждений и повышении потолка государственного долга.

Лидеры демократического большинства в палате представителей и сенате заявили, что в ближайшее время представят проект временного бюджета, чтобы предотвратить шатдаун. Кстати, республиканцы выиграли бейсбольный матч со счётом 13:12.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2021 года.