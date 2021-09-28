Spiegel: США подходят всё ближе к черте дефолта

США становятся всё ближе к неплатёжеспособности, пишет немецкий журнал Der Spiegel. К началу октября у американского правительства начнут заканчиваться деньги, однако республиканцы блокируют финансовые планы по новому бюджету: они считают, что демократы должны сами взять на себя ответственность за очередное повышение допустимой верхней границы госдолга, которое они предлагают.

Неплатёжеспособность США становится всё ближе, пишет немецкий журнал Der Spiegel. С начала октября денег будет не хватать, госслужащим грозит принудительный отпуск, однако республиканцы по-прежнему отказываются одобрять финансовый план по новому бюджету.

Ровно десять лет назад похожий спор уже происходил, напоминает издание. И теперь, в 2021 году, тоже растёт опасность частичной остановки в работе правительства. Республиканцы при помощи вотума заблокировали в сенате США предложение, которое должно было обеспечить финансирование правительства после окончания бюджетного периода.

Новый бюджетный год начинается 1 октября, в эту пятницу. Если до этого момента не будет принято никакое бюджетное регулирование, дело дойдёт до «шатдауна частей правительства», подчёркивает немецкий журнал.

Это означает, что госслужащим частично придётся отправиться в принудительный отпуск или какое-то время работать без зарплаты. В зависимости от того, как долго продлится такая ситуация, работа определённых ведомств может быть ограничена, либо будут откладываться платежи. Такие шатдауны отдельных частей правительственного аппарата в США — не редкость. Правительство американского президента Джо Байдена, однако, непременно хочет этого избежать.

Палата представителей на прошлой неделе приняла урегулирование по новому финансированию правительства голосами демократов. В сенате, однако, проект был заблокирован республиканцами. По их словам, в предложении предусматривается временное снятие верхней границы долга, а они выступают против этого.

Без повышения верхней границы госдолга конгрессом правительству США, по мнению министра финансов Джанет Йеллен, в следующем месяце грозит дефолт. Невозможно назвать один точный день, но ещё в течение октября у правительства кончатся деньги, предостерегает Йеллен. В случае, если правительство в октябре больше не сможет справиться со своими долгами, экономике США и финансовым рынкам по всему миру грозит непоправимый урон.

Как поясняет издание, всё это происходит на фоне борьбы за власть между демократами и республиканцами. Ни одна из партий не хочет нести ответственность перед избирателями за то, что США в очередной раз повышают закреплённую законодательно границу долга.

Демократы аргументируют свою позицию тем, что Дональд Трамп накопил дополнительно почти $8 трлн долгов. Совсем недавно они настаивали на том, что оппозиция не должна препятствовать нынешнему решению — как сделали сами демократы при Трампе.

Республиканцы, напротив, не хотят упускать шанс заклеймить правительство Байдена как несерьёзное и расточительное. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл сохраняет хладнокровие. Он настаивает на том, что демократы должны сами принять решение о повышении границы госдолга. Однажды, в 2011 году, США на протяжении нескольких недель находились на краю пропасти неплатёжеспособности из-за упрямства Макконнелла и его партии.

Обе стороны загнали себя в угол, и чем дольше длится тупиковая ситуация, тем сильнее растёт беспокойство на Уолл-стрит и других финансовых рынках мира, заключает немецкий журнал Der Spiegel.