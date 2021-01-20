Экс-министр финансов Украины: экономика страны уверенно движется к дефолту

Дефицит в 5,5% ВВП, заложенный в украинском бюджете на текущий год, говорит о том, что экономика страны шаг за шагом движется к дефолту, уверен заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов. Как пишет он в статье для портала «Главред», Украине любой ценой нужно стремиться к ограничению дефицита бюджета, однако этому мешают внешние обязательства, из-за которых страна вынуждена соглашаться на кредиты, которые дают под очень высокие проценты.

Украинский бюджет — 2021 был принят с большим дефицитом — 5,5% ВВП. Как пишет заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов специально для «Главреда», согласно украинскому законодательству и международным нормативам это означает, что Украина не смогла сколько-нибудь серьёзно сократить расходы при падающей экономике. За 2020 год украинский ВВП, по предварительным прогнозам, упадёт на 5—6%. В следующем году хотя и ожидается рост на 4,7%, он не сможет компенсировать уровня падения хотя бы 2020 года.

«Дефицит страшен наращиванием госдолга — внутреннего и внешнего. Страшен он и тем, что в новом году нам придётся отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов. Уже сейчас каждая третья гривна доходов государственного бюджета идёт на обслуживание долгов — их погашение либо выплату процентов. Иными словами, Украина шаг за шагом движется к дефолту», — пишет экономист.

Он уверен, что власти страны могли бы ограничить доходы правящих классов, ввести прогрессивную систему налогообложения личных доходов, уменьшить огромные зарплаты членов наблюдательных советов, чиновников, сокращать их количество, однако на такие шаги они не идут. Также правительство могло бы пойти на получение иностранных кредитов и выпуска своих долговых обязательств (ОГВЗ) не в целях финансирования дефицита бюджета, не на «проедание», а для модернизации промышленности, повышения конкурентоспособности украинских предприятий, проведения политики импортозамещения, стимулирования украинского экспорта, однако проекты депутатов не идут дальше идей о развитии игорного бизнеса.

Конечно, продолжает Суслов, есть кредиты от МВФ, однако они пойдут на финансирование дефицита госбюджета и будут проедены. В результате складывается ситуация, когда чем больше страна пользуется кредитами МВФ, тем больше видны конкретные примеры внешнего управления украинской политикой и экономикой.

Например, заявление американского дипломата Кита Крача о том, что Украина должна отказаться от оборудования китайской компании Huawei. Судя по всему, Украина выполнит это требование, хотя это приведёт к новым потерям для украинского бюджета. В итоге придётся куда-то деть уже установленное китайское оборудование и нарушить условия контрактов.

«По сути, Украину вынуждают ввести экономические санкции против Китая: отказ от китайского оборудования равнозначен введению экономических санкций. Однако Украина, для экономики которой взаимодействие с Китаем имеет крайне важное значение, всё равно готова идти по этому пути. Такова наша плата за огромную дыру в бюджете. Чтобы получить деньги для финансирования своего огромного дефицита бюджета, мы вынуждены отказываться по требованию Запада от сотрудничества, в том числе с китайцами. То есть на наш огромный дефицит бюджета завязана наша колоссальная внешняя зависимость», — констатирует Виктор Суслов.