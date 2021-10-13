NBC: дефицит и высокие цены грозят омрачить американцам долгожданный Хеллоуин

После прошлогоднего затишья празднование Хеллоуина в США в этом году обещает быть масштабным, сообщает NBC News. Как передаёт телеканал, многие американцы уже в спешке раскупают украшения и карнавальные костюмы. Однако глобальные сбои в цепочке поставок товаров способны омрачить торжество, предупреждает корреспондент. Эксперты советуют покупателям закупаться праздничными товарами заранее и готовиться к повышению цен.

После прошлогоднего испуга Хеллоуин вернулся и решил отомстить.

ЖЕНЩИНА: Я думаю, это замечательно, что всё снова идёт как обычно.

МАЛЬЧИК: Моя любимая часть Хеллоуина — это «сладость или гадость».

В магазине Halloween Adventure, лояльные клиенты и поклонники которого покупали подарочные карты, чтобы помочь сохранить бизнес в период пандемии, дела идут в гору.

СТИТЧ ЭЗИНТАЙМ, управляющий магазина Halloween Adventure: Все готовятся хорошенько повеселиться.

СТЕФАНИ РУЛ, старший бизнес-корреспондент NBC: Когда всё закрылось, вы волновались, что магазин может не выжить?

СТИТЧ ЭЗИНТАЙМ: Видеть, как клиенты возвращаются, было потрясающе. Знаете, мы все были так взвинчены.

ЧЕЛОВЕК В КАРНАВАЛЬНОМ КОСТЮМЕ: О, Господи! Вот это маска у тебя!

Некоторые покупатели заранее настроились на празднование. Разборные 12-футовые скелеты, ставшие сенсацией в соцсетях, были распроданы практически мгновенно ещё в июле. А в городе Салем штата Массачусетс, мировой столице Хеллоуина, привидения и гоблины уже начали выбираться на свет.

СТЕЙСИ СВЕРКЕР, жительница города Салем, штат Массачусетс: Салем в октябре — это просто безумие.

Дом этой семьи стал местной достопримечательностью.

СТЕЙСИ СВЕРКЕР: Это доставляет нам много радости, все эти украшения. Не важно, кто ты — если любишь Хеллоуин, приходи посмотреть, пофотографировать. Для детей здесь много веселья.

По всей стране покупатели планируют потратить в этом году рекордные десять миллиардов долларов — на миллиард больше, чем до пандемии.

СТЕФАНИ РУЛ: Спустя год возвращение Хеллоуина обещает быть громким. Но украсить наши дома, возможно, будет не так просто. Перебои в цепочках поставок добираются и до американских розничных сетей.

Задержки поставок, нехватка грузовиков и переполненность портов — всё это становится причиной замедления продаж.

СТИВЕН СИЛЬВЕРСТАЙН, президент и генеральный директор компании Spirit Halloween: Раньше мы бы доставили в магазины более 90 процентов наших брендированных товаров в магазины. Сегодня у нас около 80 процентов.

Эксперты советуют: если собираетесь на ведьмовской праздник в этом году, делайте покупки заранее, чтобы иметь самый широкий выбор. Будьте готовы к более высоким ценам на всё: от костюмов до конфет и даже тыкв. Будьте более гибкими, если не можете найти именно то, что вам нужно.

СТЕЙСИ СВЕРКЕР: Мы определённо хотели бы приобрести ещё один 12-футовый скелет, но когда мы не смогли его найти, мы остановились на скелетах поменьше.

Ничто не отпугнёт дух Хеллоуина!

С вам была Стефани Рул, NBC News.

Дата выхода в эфир 11 октября 2021 года.