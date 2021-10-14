Das Erste: пандемия усилила разрыв между бедными и богатыми странами

Мировая экономика восстанавливается от пандемии, однако этот процесс не идёт равномерно, пишет Das Erste, ссылаясь на слова главного экономиста МВФ Гиты Гопинат. Согласно прогнозу МВФ, развитые страны уже в следующем году будут на уровне, как до пандемии: между тем экономические показатели бедных стран даже в 2024 году будут на 5,5% меньше, чем до пандемии.

Главный экономист МВФ Гита Гопинат представил доклад организации о состоянии мировой экономики, сообщает Das Erste. По словам Гопинат, восстановление экономик по всему миру продолжается, но в последнее время восходящий тренд замедлился.

Согласно прогнозу МВФ, общий рост мировой экономики в этом году составит 4,9%, однако рост распределяется неравномерно: к примеру, в США — 6%, а в Германии — 3,1%.

Гопинат заявила, что экономика развитых стран уже в следующем году превзойдёт уровень, который был до пандемии. При этом положение развивающихся и бедных стран (без учёта Индии и Китая) намного хуже: согласно данным МВФ, их экономические показатели даже в 2024 году всё равно будут на 5,5% ниже, чем до пандемии.

Кроме того, МВФ беспокоят две тенденции, пишет Das Erste: быстрорастущее долговое бремя всех стран мира и быстрая инфляция. Особую опасность инфляция представляет в бедных странах, поскольку там повышаются цены на продовольствие. Гопинат отметила, что в таких странах есть проблемы со снабжением и всегда возможны волнения.

В связи с этим в МВФ призвали развитые страны обеспечить население бедных стран вакцинами, пишет издание. Отмечается, что в среднем в бедных странах доля привитых составляет лишь 4%, что не даёт вернуться к нормальной жизни. Гопинат подчеркнула, что пандемию не победить, пока она не будет побеждена повсеместно.