Expressen: попытка запугать — статья посла России о вступлении Швеции в НАТО вызвала негодование у экспертов

Посольство России в Швеции опубликовало статью посла Виктора Татаринцева на тему вступления скандинавского государства в НАТО, что вызвало негодование в шведском экспертном сообществе, передаёт газета-таблоид Expressen. Среди прочего посол напомнил шведам, что в случае вступления Швеции в Североатлантический альянс их страна станет «легитимной целью для ответных мер со стороны России». Содержание ряда заявлений дипломата аналитики назвали «необычайно грубыми», «странными» и «нелогичными», а целью публикации сочли «запугивание» и попытку «влияния на общественное мнение».

Посольство России в Стокгольме опубликовало на своём сайте статью посла Виктора Татаринцева под названием «Шведский шаг в пропасть», в которой среди прочего говорится о том, что в случае вступления скандинавской страны в НАТО Швеция станет «американской колонией» и «легитимной целью для ответных мер со стороны России», пишет газета-таблоид Expressen.

В заявлении российского дипломата утверждается, что шведские политики обманом вынуждают свой народ вступить в военный альянс НАТО. На сайте посольства написано следующее: «Если кому-то до сих пор кажется, что это (вступление Швеции в НАТО. — ИноТВ) каким-то образом улучшит защищённость Европы — будьте уверены, новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера», отмечает Expressen.

Слова посла Татаринцева были подвергнуты резкой критике со стороны шведских экспертов, которые посчитали риторику дипломата «необычайно грубой». Такого мнения придерживается старший научный сотрудник Института внешней политики Гунилла Херольф, которая удивлена, что Россия заявляет об отсутствии легитимности вступления Швеции в НАТО. Тот факт, что членство в Североатлантическом альянсе сделает Швецию законной мишенью для России, вызывает у Гуниллы «мурашки». По её мнению, целью статьи было «запугать хотя бы какого-нибудь» шведа потенциальной войной с Россией, а приводимые аргументы она посчитала «очень странными», подчёркивает Expressen.

Бывший глава шведской правозащитной организации «Восточная группа», а ныне советник Христианского движения за мир Мартин Уггла придерживается того же мнения. Правозащитник подчеркнул, что само название статьи содержит своего рода «предупреждение шведскому народу», поскольку в ней говорится о том, что вступление в НАТО — это роковая ошибка. Эксперт посчитал риторику статьи «неприкрашенной и вульгарной», наполненной «неверными толкованиями» и «преувеличениями», сделанными «немного исподтишка», что, на его взгляд, «типично для пропаганды», пишет Expressen.

В статье на странице посольства далее следует: «Не стоит исключать вероятность того, что желание НАТО воевать против России «до последнего украинца» приведёт к тому, что способных сражаться украинцев попросту не останется». Гунилла Херольф называет аргументацию Виктора Татаринцева «странной и нелогичной», поскольку убеждена, что у НАТО нет «никакого желания воевать с Россией», обратные утверждения являются «выдумкой», а сама Россия якобы пытается представить себя жертвой. Эксперт назвала заявление посла «попыткой запугивания и влияния на общественное мнение».

В тексте посольства России утверждается, что шведский народ подвергся идеологической обработке, лишён внешнеполитического суверенитета и что Швеция превращается в «вассальное государство», «американскую колонию». Однако эксперт считает, что отношение Швеции к России было основано на действиях России, а не на идеологической обработке со стороны шведских политиков. По её мнению, утверждение о том, что Швеция была лишена суверенитета во внешней политике — «полная чепуха». В ответ на вопрос редакции газеты Expressen, почему посольство России опубликовало статью именно сейчас, Гунилла Херольф предположила, что это была «попытка влияния» на случайного шведа с целью пересмотра им членства Швеции в НАТО.