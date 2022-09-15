«Мы побеждаем, так и запишите»: российский посол ответил на неудобные вопросы шведских журналистов

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев уверен в победе и по-прежнему ожидает военной победы России над Украиной, пишет Expressen. «Мы побеждаем. Так и запишите», — заявил он журналисту газеты после встречи в шведском МИД. «Если Россия начнёт настоящую войну, то Украине придёт конец очень быстро».

В среду вечером посол России в Швеции Виктор Татаринцев приехал на встречу в шведский МИД. Адрес ведомства хорошо знаком для посла, который неоднократно бывал в историческом здании 18 века с момента вступления в должность в 2014 году, сообщает Expressen.

Виктор Татаринцев, без сомнения, является, пожалуй, самым большим знатоком Швеции на посту посла в Стокгольме, который когда-либо представлял Россию или на тот момент Советский Союз. Ещё в начале 1980-х годов в возрасте 25 лет он работал на должности первого секретаря посольства во время своей первой командировки в Швеции, а затем трижды возвращался, прежде чем получил свою нынешнюю высшую должность, пишет Expressen.

Будучи доверенным лицом президента России Владимира Путина в Швеции, Виктора Татаринцева неоднократно вызывали в МИД. Иногда речь шла о высылке дипломатов, а иногда о шведских политических сигналах против России, которые он передавал в Москву, отмечает издание.

Работа российского посольства в Стокгольме на сегодняшний день ограничена различными санкциями ЕС, некоторые из которых связаны с событиями 2014 года в Крыму, другие — со спецоперацией России на Украине. Проблемы посольства обострились, поскольку дипломаты были вынуждены отправить сотни счетов в Камер-коллегию Швеции, чтобы доказать, что дипкорпусу необходимо получить больше средств из Москвы для штатной работы посольства. «Камер-коллегия — наши лучшие друзья», — заявил Виктор Татаринцев, пишет Expressen.

Ни МИД, ни Виктор Татаринцев не прокомментировали детали встречи. «МИД контактирует с посольством России в случае необходимости. Мы не разглашаем подробности переговоров», — сообщила пресс-секретарь МИД Клара Хёк, сообщает издание.

С начала спецоперации Виктор Татаринцев не распространялся публично о происходящем на его старой родине Украине, где он вырос. Его мать была украинкой, а отец русским. Родители похоронены в Херсоне. Теперь он высказался, подтвердил встречу в МИД, но ничего не сказал о её содержании, пишет газета.