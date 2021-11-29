Hill: в конце января 27 российских дипломатов будут вынуждены покинуть США

00:45
Минздрав Франции объявил о восьми возможных случаях штамма «омикрон» в стране
Министерство здравоохранения Франции объявило об обнаружении восьми предполагаемых случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.
00:44
Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису гарантировала себе попадание в плей-офф Кубка Дэвиса.
00:41
Передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Тампу» в матче НХЛ
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг».
00:31
В Латвии призвали ЕС и НАТО не допустить рост напряжённости на украинской границе
Латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил, что Евросоюз и НАТО должны предупредить Россию о рисках эскалации напряжённости на границе с Украиной.
00:29
Овечкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/2022
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ) нынешнего сезона.
00:16
Яновский считает, что Непомнящий не играет идеально в матче за шахматную корону с Карлсеном
Главный тренер сборных команд России по шахматам Сергей Яновский прокомментировал результат третьей партии матча за мировую корону между претендентом, россиянином Яном Непомнящим, и действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.
00:16
Express: вакцинированным от COVID-19 назвали симптомы болезни, которые нельзя игнорировать
Британское издание Express опубликовало материал, в котором сообщается о симптомах заболевания, которые нельзя игнорировать привитым от коронавируса гражданам.
00:02
Медведев обыграл Карреньо-Бусту и сравнял счёт в матче России и Испании на Кубке Дэвиса
Вторая ракетка мира россиянин Дании Медведев одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
00:00
Глава ЕК: учёным необходимо несколько недель для изучения штамма «омикрон»
Учёные в течение двух-трёх недель соберут всю необходимую информацию о новом штамме коронавируса «омикрон». Такое мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
23:52
Шайбы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз».
23:48
Власти Израиля одобрили мониторинг геолокации заболевших штаммом «омикрон»
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал распоряжение, разрешающее спецслужбе ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) отслеживать геолокации заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон».
23:41
Сотрудники ОМОНа массово задерживают болельщиков после матча ЦСКА — «Зенит» за пиротехнику
Часть болельщиков московского ЦСКА была задержана правоохранительными органами после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:2).
23:32
Вяльбе прокомментировала решение норвежских лыжников сняться с гонки из-за холода
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о решении сборной Норвегии сняться с гонки преследования на этапе Кубка мира в финской Руке.
23:32
В Великобритании с 30 ноября вводят обязательный масочный режим
В Великобритании с 30 ноября на фоне распространения нового штамма COVID-19 «омикрон» введут ношение масок в магазинах и других учреждениях, а также в общественном транспорте. Об этом сообщили в британском Минздраве.
23:27
Конов сообщил, что болельщики не могут покинуть стадион после матча ЦСКА — «Зенит»
Часть болельщиков не может покинуть трибуны после завершения матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).
23:20
Игонин отметил эффективность «Зенита» в матче с ЦСКА
Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал результат выездной встречи с московским ЦСКА (2:0) в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:16
В Калмыкии продлили ограничительные меры до 23 января
Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции до 23 января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики по итогам заседания регионального оперштаба.
23:07
Рублёв: в нужный момент Лопес попал всё и нереально сыграл у сетки
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал своё поражение в матче Кубка Дэвиса от испанца Фелисьяно Лопеса (6:2, 3:6, 4:6).
23:00
В ЦИК России заявили, что голосование на выборах в Киргизии прошло без нарушений
Выборы в парламент Киргизии прошли без нарушений и с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Об этом заявил член ЦИК России Константин Мазуревский.
22:53
Березуцкий признался, что хотел бы видеть Вагнера Лава в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что был бы не против возвращения бразильского форварда Вагнера Лава в московский клуб.
22:43
Главы Минздравов G7 проведут экстренное совещание в связи с выявлением штамма «омикрон»
Министры здравоохранения стран G7 проведут 29 ноября экстренную встречу в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом говорится в заявлении Минздрава Великобритании.
22:40
Березуцкий: «Зенит» оказался сильнее в плане реализации
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру команды в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).
22:28
Умер дизайнер Вирджил Абло
Дизайнер и модельер Вирджил Абло, основатель бренда Off-White, скончался в возрасте 41 года. Соответствующая информация опубликована в его Instagram.
22:27
Семак заявил, что недоволен качеством игры «Зенита» в матче с ЦСКА
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:0).
22:25
В FIS выразили разочарование из-за снятия норвежцев с гонки преследования
Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньерей отреагировал на решение норвежской сборной сняться с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке.
22:21
«Атлетико» разгромил «Кадис» в матче Примеры
В 15-м туре испанской Примеры мадридский «Атлетико» одержал крупную победу над «Кадисом».
22:15
В Минздраве Египта заявили об отсутствии инфицированных штаммом «омикрон» в стране
В Египте не зафиксировано случаев инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявил и. о. министра здравоохранения страны Халед Абд аль-Гаффар.
22:11
Рублёв проиграл Лопесу в матче Кубка Дэвиса
В матче второго тура группового раунда Кубка Дэвиса россиянин Андрей Рублёв проиграл представителю Испании Фелисьяно Лопесу.
22:04
Пять человек пострадали при пожаре в жилом доме в ХМАО
При пожаре в деревянном многоквартирном доме в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
22:03
В ВОЗ заявили об отсутствии пока данных, что омикрон-штамм коронавируса заразнее других
У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что новый штамм коронавируса «омикрон» заразнее других вариантов.
22:01
Голы Клаудиньо и Мостового принесли «Зениту» победу над ЦСКА в матче РПЛ
Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:57
Мостовой забил второй мяч в ворота ЦСКА
Петербургский «Зенит» забил второй мяч в ворота московского ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
21:56
В Британии за сутки выявили более 37 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 37 681 человека, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 10 146 915.
21:54
Туктамышева поделилась эмоциями от выхода в финал Гран-при
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при в Сочи, а также попадание в финальную часть серии.
21:50
Песков: в России пока не планируется федеральный траур по погибшим на шахте «Листвяжная»
Федеральный траур по погибшим на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
21:46
Фанаты ЦСКА и «Зенита» выступили против введения Fan ID в России
Активные фанаты московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» выразили своё отношение к скорому введению паспорта болельщика (Fan ID), устроив перекличку во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:42
Польховский об инциденте в Эстерсунде: с Гараничевым такое случается не первый раз
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал инцидент, произошедший с отечественным спортсменом Евгением Гараничевым в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
21:36
Песков рассказал о ходе переговоров с ЕС по вопросу признания сертификатов о вакцинации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очень позитивными» контакты с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
21:32
Карасёв не назначил пенальти в ворота «Зенита» после попадания мяча в руку Чистякова
Арбитр Сергей Карасёв не стал назначать пенальти в ворота санкт-петербургского «Зенита» после попадания мяча в руку защитника команды Дмитрия Чистякова в его штрафной в матче 16-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.
21:23
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче АПЛ
В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».
21:23
Гараничев показал худший российский результат в гонке Кубка мира с 1996 года
Российский биатлонист Евгений Гараничев показал худший результат отечественных спортсменов в гонке на этапе Кубка мира с 1996 года.
21:18
В Белоруссии рассматривают возможность суда над находящимися за рубежом оппозиционерами
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала СТВ заявил, что в Минске рассматривается внесение поправок в закон, позволяющих судить выехавших за рубеж оппозиционеров.
21:13
El Crack Deportivo: «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Бока Хуниорс»
Петербургский «Зенит» ведёт переговоры о покупке полузащитника аргентинского «Бока Хуниорс» Кристиана Медины.
21:11
Тренер сборной России Бородавко: думаю, Мальцев и Устюгов уже отобрались на Олимпиаду
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос о возможном участии Артёма Мальцева и Сергея Устюгова на Олимпийских играх в Пекине.
21:03
Бородавко о русском пьедестале в Руке: не нужно недооценивать победу на Кубке мира
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление отечественных спортсменов на этапе Кубка мира в финской Руке.
21:01
В ЮАР назвали возможные симптомы штамма коронавируса «омикрон»
Врач из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Анжелик Кутзее, которая первой сообщила о пациентах с новым вариантом коронавируса, перечислила симптомы штамма «омикрон».
21:01
Драчёв: уверен, это был последний старт Гараничева на Кубке мира
Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о выступлении Матвея Елисеева и Евгения Гараничева в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
20:52
«Зенит» обыгрывает ЦСКА после первого тайма матча 16-го тура РПЛ
Завершился первый тайм матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».
20:48
СК возбудил дело по факту гибели рабочего из-за ЧП на нефтескважине в Ростовской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в результате хлопка нефтепаров при проведении регламентных работ на скважине в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
20:47
Норвежский лыжник Клебо: пусть русские считают нас неженками
Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо ответил на вопрос о реакции россиян на снятие норвежской сборной с гонки преследования на этапе лыжного Кубка мира в финской Руке.