Hill: в конце января 27 российских дипломатов будут вынуждены покинуть США

30 января двадцать семь российский дипломатов будут вынуждены покинуть США вместе со своими семьями, пишет The Hill со ссылкой на посла России в Соединённых Штатах Анатолия Антонова. «Дипломатов наших выгоняют», — так он прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Двадцать семь российских дипломатов вместе со своими семьями покинут США 30 января, сообщает The Hill со ссылкой на посла России в Соединённых Штатах Анатолия Антонова.

«Дипломатов наших выгоняют, — заявил он в интервью одному из YouTube-каналов. — 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей — 27 человек с семьями».



Он также отметил, что диппредставительство сейчас сталкивается с «серьёзным кадровым голодом».



Как напоминает издание, ранее, в августе этого года, Антонов сообщил о том, что Соединённые Штаты попросили 24 российских дипломатов покинуть страну в начале сентября, когда истекало действие их виз.



Тогда же официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что «нет ничего нового» в том, чтобы требовать от россиян продления визы через три года, и заявил, что этот шаг не был ответной мерой.