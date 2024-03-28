TV4: выглядит «не очень радужно» — шведы продолжают закапываться в долгах

18:25
В Свердловской области утвердили новую дату начала пожароопасного сезона
Начало пожароопасного сезона в Свердловской области перенесено на 5 апреля. Новую более раннюю дату утвердил губернатор региона Евгений Куйвашев.
18:24
Санкт-Петербург и Ленинградская область создадут ООПТ
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга и комитет по природным ресурсам Ленинградской области заключили соглашение о создании сопредельных особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
18:24
«Калгари» удалил публикацию с картой Крыма со страницы в соцсети
Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» удалила публикацию с картой Крыма со своей страницы в социальной сети.
18:23
В Петрозаводске реконструируют мост 1963 года постройки
В мэрии Петрозаводска рассказали о предстоящей реконструкции моста, построенного в 1963 году.
18:23
В Уфе обрушилась перегородка подъезда жилого дома
В Уфе обрушилась бетонная перегородка входной группы подъезда многоквартирного дома.
18:22
Азовец получил пожизненный срок за убийства детей и женщин
Верховный суд ДНР приговорил боевика «Азова»* Александра Сыкылынду к пожизненному заключению, сообщает СК России.
18:20
AS: Рубиалес пытался давить на Эрмосо через её брата в самолёте после ЧМ
Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес оказывал давление на футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после чемпионата мира.
18:17
Парламент Молдавии одобрил в I чтении приостановление действия ДОВСЕ
Парламент Молдавии одобрил в I чтении приостановление действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе.
18:11
Роскомнадзор не видит необходимости в ограничении работы Telegram в России
В Роскомнадзоре заявили, что не видят необходимости в ограничении работы мессенджера Telegram в России.
18:08
Депутат Рады заявил об около миллионе уклонистов на Украине
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что число уклонистов в стране выросло с начала года примерно на 100 тыс., достигнув порядка 1 млн.
18:08
Sky Sports: Тонали может получить ещё одну дисквалификацию из-за ставок
Полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали предъявлено новое обвинение в неправомерном поведении в связи с нарушениями правил по ставкам.
18:06
Чесноков оценил шансы Александровой в борьбе за выход в финал турнира WTA в Майами
Известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков считает, что Екатерине Александровой будет непросто пробиться в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.
18:03
Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Каховки
Украинские военные нанесли удар по инфраструктуре города Каховка Херсонской области.
18:00
Дрон ВСУ атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник атаковал инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе.
17:56
Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придётся
Глава МИД России Сергей Лавров не исключил, что признавать легитимность Владимира Зеленского 21 мая уже не придётся.
17:53
СК: устроившие теракт в «Крокусе» связаны с украинскими националистами
В Следственном комитете России заявили, что в ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье было выявлено, что террористы связаны с украинскими националистами.
17:51
«Спартак» заменил вратаря после трёх пропущенных шайб от «Металлурга» в первом периоде
В настоящий момент магнитогорский «Металлург» на своей площадке принимает московский «Спартак» в рамках пятого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
17:48
Теннисистка Калинская призналась, что хочет выступить на Олимпиаде в Париже
Российская теннисистка Анна Калинская выразила желание принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.
17:45
СК получил данные о поступлении исполнителям теракта в «Крокусе» денег с Украины
В Следственном комитете России заявили, что в распоряжении следствия имеются данные о поступлении исполнителям теракта в «Крокусе» значительных сумм денег и криптовалюты с Украины.
17:45
Задержан подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования теракта в «Крокусе»
Установлен и задержан подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».
17:44
Ягудин рассказал, как не спал перед «Русским вызовом»
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о подготовке к турниру шоу-программ «Русский вызов».
17:39
«Металлург» трижды забил «Спартаку» в первом периоде матча 1/4 финала плей-офф КХЛ
Магнитогорский «Металлург» трижды поразил ворота московского «Спартака» в стартовом периоде пятого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
17:39
Небензя: Запад пытается удушить КНДР за счёт рестрикций
Запад во главе с США пытается удушить КНДР за счёт односторонних рестрикций. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании СБ.
17:37
Выжившая в «Крокусе»: 22 марта стало вторым днём рождения
Жительница Москвы рассказала RT о событиях 22 марта, когда концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске подвергся атаке террористов. По её словам, эта дата стала для неё вторым днём рождения.
17:35
УЕФА может расширить заявку команд — участниц Евро-2024 до 26 игроков
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может рассмотреть возможность расширения заявки команд — участниц чемпионата Европы 2024 года до 26 игроков.
17:34
Драчёв назвал «беспределом и унижением» условия для допуска россиян к ОИ-2024
Четырёхкратный чемпион мира по биатлону, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил мнение, что отечественные спортсмены не должны выступать на Олимпийских играх в Париже на предложенных им условиях.
17:29
Россия заветировала продление мандата экспертов санкционного комитета по КНДР
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о продлении работы экспертов санкционного комитета по КНДР.
17:29
Янчук: трудно ожидать победы Медведева над Синнером, но шансы есть
Тренер по теннису Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева с итальянцем Янником Синнером.
17:28
В Брюсселе прошло чрезвычайное заседание Совета Украина — НАТО
Украинская миссия при Североатлантическом альянсе в своих соцсетях заявила, что в Брюсселе прошло чрезвычайное заседание Совета Украина — НАТО на уровне послов.
17:28
Ягудин признался, что мог поучаствовать в чемпионате России по прыжкам
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, что мог поучаствовать в чемпионате России по прыжкам, который проходил в январе 2024-го.
17:23
RT: супруги, которых разыскивала дочь после теракта в «Крокусе», погибли
Супруги, которых разыскивала дочь после теракта в «Крокусе», погибли. Об этом сообщили RT друзья семьи.
17:20
Экс-чемпион UFC Ян пропустит шесть месяцев из-за травм
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата, бывший чемпион в легчайшем дивизионе Пётр Ян будет вынужден пропустить длительное время из-за повреждений.
17:18
Переводчик «Динамо» был в «Крокусе» в момент начала стрельбы
Переводчик московского «Динамо» Артём Журавлёв находился в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время стрельбы.
17:18
Зеленский заявил о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного наступления
Владимир Зеленский заявил о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного наступления ВС России.
17:17
В Ингушетии арестовали местного жителя, оборудовавшего тайник с оружием
Следователи в Ингушетии возбудили дело в отношении местного жителя, хранившего в тайнике оружие и боеприпасы для боевиков.
17:15
В ЦСКА опровергли слухи о скором продлении контракта с Федотовым
Директор по коммуникациям московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о скором продлении соглашения с главным тренером команды Владимиром Федотовым.
17:10
Минеев подерётся по правилам кикбоксинга с Глуховым 28 апреля
Чемпион Европы по кикбоксингу, боец смешанных единоборств Владимир Минеев проведёт поединок по правилам кикбоксинга с Константином Глуховым.
17:08
Кабмин ФРГ: Германия за месяц поставила ВСУ 18 тысяч 155-мм боеприпасов
Правительство Германии за месяц поставило Украине 18 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и боеприпасы для немецких танков Leopard 2A6.
17:07
Экс-чемпион Bellator Немков заявил, что не стал бы драться с Джигурдой
Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков ответил, с кем никогда не согласился бы разделить клетку.
17:05
В финале Кубка России по лыжам пройдёт гонка в гору с набором высоты 580 м
В финале Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/24 в Кировске пройдёт гонка в гору.
17:05
Россельхознадзор рассказал о потерях ЕС от введения пошлин на зерно из России
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, как может отразиться на странах ЕС возможное решение о введении пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии.
17:02
Тарасова заявила, что будет рада возвращению Туктамышевой на соревновательный лёд
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала возможное возвращение фигуристки Елизаветы Туктамышевой на соревновательный лёд.
16:56
Мужчина пострадал при атаке БПЛА в селе Новая Таволжанка Белгородской области
Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Новая Таволжанка Белгородской области.
16:52
Туск: Польша направит на Украину две миссии для восстановления «после победы»
Власти Польши направят на Украину две миссии, чтобы помочь в восстановлении страны «после победы». С заявлением об этом выступил премьер-министр республики Дональд Туск.
16:50
Колыванов покинул «Текстильщик» из-за проблем личного характера
«Текстильщик» сообщил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Колывановым.
16:48
«Общественное»: в окрестностях Харькова вновь раздались взрывы
Взрывы вновь произошли в окрестностях города Харькова, сообщило издание «Общественное. Новости».
16:44
В Ингушетии подростки дрифтовали у Вечного огня
Полиция задержала трёх подростков, которые на автомобиле дрифтовали у Вечного огня в Назрани.
16:41
Мосгорсуд оставил Варламова в реестре иноагентов
Иноагент Илья Варламов* останется в реестре иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский городской суд.
16:39
Автоэксперт: компаниям нужно проводить инструктаж по соблюдению ПДД для курьеров
Автоэксперт Игорь Моржаретто, комментируя в беседе с RT информацию о том, что в Москве на велосипедах курьеров могут появиться номера, отметил, что компании, нанимающие таких сотрудников, должны проводить с ними инструктаж по соблюдению правил дорожного движения.
16:38
СБР удовлетворительно оценил тренерские штабы Каминского и Шашилова по итогам сезона
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) оценил отчётные доклады тренеров по итогам сезона-2023/24.