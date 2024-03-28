TV4: выглядит «не очень радужно» — шведы продолжают закапываться в долгах

На фоне ухудшающегося положения в шведской экономике среди населения продолжается рост количества должников. По данным службы судебных приставов Швеции, в этом году более полумиллиона шведов будут подвержены процедуре взыскания задолженностей, сообщает TV4.

Шведская экономика находится в рецессии, и в текущем году не следует ожидать улучшений. Высокие темпы инфляции и повышение процентных ставок влияют на экономическое поведение домохозяйств, чувствительных к изменению цен. Кроме того, в Швеции ожидаются ухудшения на рынке труда, поскольку слабый спрос привёл к снижению занятости осенью 2023 года. Рост безработицы ожидается на уровне 8,5% к концу года, сообщает TV4.

По данным властей, в этом году судебные приставы взыщут долги с 520 тыс. человек, что на 40 тыс. больше, чем в прошлом году. Согласно прогнозу Шведской службы судебных приставов, реструктуризация долгов граждан увеличится в 2024 году по сравнению с уже рекордным по количеству заведённых дел прошлым годом. По словам представителя ведомства Давора Вулета, ситуация с должниками выглядит «не очень радужно».

По прогнозу шведских приставов, осенью ожидаются самые пиковые показатели. Помимо прочего, количество заявок на урегулирование долгов резко возросло с 2016 года и в прошлом году побило рекорд, превысив 34 тыс. открытых дел. Ожидается, что в 2024 году этот показатель вырастет примерно на 3%, а в следующем году несколько снизится.