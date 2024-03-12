TV4: глава МИД Швеции исключил возможность развёртывания постоянных американских военных баз на территории страны

Швеция уже много лет сотрудничает с НАТО, но став полноценным членом Североатлантического альянса, скандинавы не собираются позволять США развёртывание военных баз на постоянной основе на своей земле. Об этом в интервью телеканалу TV4 заявил глава шведского МИД Тобиас Бильстрём.
После вступления Швеции в НАТО у скандинавской страны поменялась доктрина политики безопасности и подход к ней. Отныне она будет разрабатываться совместно с остальными членами блока НАТО. Тем не менее в интервью телеканалу TV4 министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил, что на территории Швеции не будут размещены американские военные базы на постоянной основе.
По его словам, Швеция сотрудничает с НАТО в течение нескольких лет, и полноправное членство в Североатлантическом альянсе — это «естественная конечная точка» этого сотрудничества. Однако согласно Бильстрёму, со стороны США, похоже, «даже не наблюдается» заинтересованности в развёртывании американского военного присутствия на шведской земле.
Соглашение о сотрудничестве с США, которому ещё предстоит пройти процедуру ратификации в риксдаге, содержит положения о регулировании американского присутствия в Швеции, и в нём не идёт речь о постоянном базировании вооружённых сил Соединённых Штатов. Кроме того, правительство Швеции посчитало «неуместным» прописывать в документе запрет на размещение ядерного оружия на своей территории.
Бюро разведки и исследований Госдепартамента США собирается выделить в этом году $1,9 млн на программу изучения стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Как отмечается в документе ведомства, с которым ознакомился RT, инициатива должна содействовать американским внешнеполитическим целям.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил в соцсетях, что регион дополнительно получит около 20,9 млн рублей на программу социальной газификации. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Освобождение Невельского в ДНР даст возможность российским войскам усилить давление на гарнизон украинской армии в Красногоровке, которая расположена на западе от Донецка, рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.
Министерство обороны России показало брошенную технику диверсантов ВСУ, которые были уничтожены на погранпереходе в районе Нехотеевки в Белгородской области. На кадрах — подбитая техника и «убегающие террористы, уносящие раненых».
В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа с 15 февраля вводят ограничения на зимних автомобильных дорогах и переправах из-за ожидающегося повышения температуры воздуха до плюсовых значений.
Украинские диверсанты, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, использовали американские бронемашины M113 и Bradley, которые в итоге были уничтожены вместе с личным составом. Министерство обороны России опубликовало видео с поражённой техникой противника.