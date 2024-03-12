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TV4: глава МИД Швеции исключил возможность развёртывания постоянных американских военных баз на территории страны

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Швеция уже много лет сотрудничает с НАТО, но став полноценным членом Североатлантического альянса, скандинавы не собираются позволять США развёртывание военных баз на постоянной основе на своей земле. Об этом в интервью телеканалу TV4 заявил глава шведского МИД Тобиас Бильстрём.
TV4: глава МИД Швеции исключил возможность развёртывания постоянных американских военных баз на территории страны
AP
После вступления Швеции в НАТО у скандинавской страны поменялась доктрина политики безопасности и подход к ней. Отныне она будет разрабатываться совместно с остальными членами блока НАТО. Тем не менее в интервью телеканалу TV4 министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил, что на территории Швеции не будут размещены американские военные базы на постоянной основе.
 
По его словам, Швеция сотрудничает с НАТО в течение нескольких лет, и полноправное членство в Североатлантическом альянсе — это «естественная конечная точка» этого сотрудничества. Однако согласно Бильстрёму, со стороны США, похоже, «даже не наблюдается» заинтересованности в развёртывании американского военного присутствия на шведской земле.
 
Соглашение о сотрудничестве с США, которому ещё предстоит пройти процедуру ратификации в риксдаге, содержит положения о регулировании американского присутствия в Швеции, и в нём не идёт речь о постоянном базировании вооружённых сил Соединённых Штатов. Кроме того, правительство Швеции посчитало «неуместным» прописывать в документе запрет на размещение ядерного оружия на своей территории.
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источник
TV4 Швеция Европа
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