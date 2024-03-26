TV4: докажи, что беженец — российским релокантам не дадут так просто остаться в Швеции

Большинство граждан России, которые подали на статус беженца в Швеции из-за боязни вернуться на родину и «подпасть под мобилизацию», не получат разрешения остаться жить в королевстве, передаёт TV4 со ссылкой на слова главы миграционного ведомства страны Карла Бекселиуса. Шведские власти требуют от соискателей статуса беженца с российским паспортом предоставления конкретных и объективных оснований их опасений попасть на поле боя на Украине.
Ожидается, что в 2024 году около 300 граждан России попросят убежища в Швеции. Однако большинству из них не будет разрешено оставаться в скандинавской стране в качестве беженцев, передаёт TV4. По статистике властей, лишь примерно 10—20% российских граждан будет позволено продолжать жить в Швеции.
По мнению Шведской миграционной службы, тот факт, что Россия является стороной вооружённого конфликта, сам по себе не является достаточным основанием для предоставления убежища россиянам. Шведские власти считают, что для занятия ими позиции относительно того, действительно ли то или иное лицо будет подвергнуто мобилизации и отправлено воевать на Украину, соискателю статуса беженца с российским гражданством требуется это доказать.
Глава шведской миграционной службы Карл Бекселиус заявил в интервью телеканалу, что «Россия большая, и не все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подвергаются риску быть мобилизованными» и поэтому не получают автоматически политического убежища в королевстве. По его словам, без предоставления конкретных и объективных оснований на положительное решение по заявке на беженство российским мужчинам рассчитывать не стоит.
Американский аналитик в сфере международных отношений и безопасности Марк Слебода в эфире RT заявил, что к теракту в Подмосковье может быть причастен Илья Пономарёв*, член признанного террористическим в России «Легиона «Свобода России»**.
Сотрудники ФСБ и других спецслужб при координации Национального антитеррористического комитета отрабатывают все вопросы по расследованию теракта в Подмосковье. Об этом на заседании Генпрокуратуры России заявил глава государства Владимир Путин.
В домах, построенных по программе реновации на севере Москвы, расположено 175 нежилых помещений, из них в 138 уже размещены объекты социального, культурного и бытового назначения, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Брат восьмого арестованного по делу о теракте в «Крокусе» Алишера Касимова считает, что мужчина не был в курсе планов террористов, которые снимали у него квартиру. В разговоре с RT Яхеиддин Касимов отметил, что для него стала шоком информация о задержании брата.
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг выразил президенту России Владимиру Путину глубокие соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
Московская авиамедицинская бригада помогла воссоединиться семейной паре, пострадавшей в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал врач авиамедицинской бригады Московского территориального центра медицины катастроф Павел Бобылев.
Продажу огнестрельного оружия мигрантам, которые лишь недавно получили российское гражданство, следует ограничить. С таким призывом выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.