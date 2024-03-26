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TV4: докажи, что беженец — российским релокантам не дадут так просто остаться в Швеции

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Большинство граждан России, которые подали на статус беженца в Швеции из-за боязни вернуться на родину и «подпасть под мобилизацию», не получат разрешения остаться жить в королевстве, передаёт TV4 со ссылкой на слова главы миграционного ведомства страны Карла Бекселиуса. Шведские власти требуют от соискателей статуса беженца с российским паспортом предоставления конкретных и объективных оснований их опасений попасть на поле боя на Украине.
TV4: докажи, что беженец — российским релокантам не дадут так просто остаться в Швеции
AP
Ожидается, что в 2024 году около 300 граждан России попросят убежища в Швеции. Однако большинству из них не будет разрешено оставаться в скандинавской стране в качестве беженцев, передаёт TV4. По статистике властей, лишь примерно 10—20% российских граждан будет позволено продолжать жить в Швеции.
 
По мнению Шведской миграционной службы, тот факт, что Россия является стороной вооружённого конфликта, сам по себе не является достаточным основанием для предоставления убежища россиянам. Шведские власти считают, что для занятия ими позиции относительно того, действительно ли то или иное лицо будет подвергнуто мобилизации и отправлено воевать на Украину, соискателю статуса беженца с российским гражданством требуется это доказать.
 
Глава шведской миграционной службы Карл Бекселиус заявил в интервью телеканалу, что «Россия большая, и не все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подвергаются риску быть мобилизованными» и поэтому не получают автоматически политического убежища в королевстве. По его словам, без предоставления конкретных и объективных оснований на положительное решение по заявке на беженство российским мужчинам рассчитывать не стоит.
 
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TV4 Швеция Европа
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