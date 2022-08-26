France 24: число украинских беженцев в Европе достигло 6,6 млн — и 2 млн из них находятся в России

После начала специальной военной операции России на Украине Европа столкнулась с самым мощным наплывом беженцев со времён Второй мировой — согласно свежим данным ООН, число украинцев, бежавших от боевых действий и разместившихся в Европе, на сегодня составляет 6,6 миллиона человек, передаёт France 24. Как отмечает журналист канала, 2 миллиона из них находятся на территории России.

Вот и всё о заявлениях президента Зеленского, который всего за шесть месяцев превратился в глазах своего народа в героя.

А конфликт на Украине между тем спровоцировал крупнейший со времён Второй мировой войны кризис с наплывом беженцев в Европе. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев приводит цифры, которые говорят сами за себя: на континенте зарегистрировано 6,6 миллиона украинских беженцев.

А с нами в студии — Амара Махуль, с которой мы всё это обсудим. Добрый день!

АМАРА МАХУЛЬ, главный редактор InfoMigrants: Добрый день!

Амара — главный редактор проекта InfroMigrants при нашем канале. Так где же на сегодняшний день размещаются более шести с половиной миллионов беженцев с Украины?

АМАРА МАХУЛЬ: Речь здесь о цифрах по всей Европе — и из этих шести с половиной миллионов человек два миллиона находятся, как это ни удивительно, в России. У этих беженцев особенный статус, поскольку Киев и Москва расходятся в том, почему они находятся на российской территории: Москва утверждает, что создала пункты временного размещения для гражданских лиц с Украины, которые бежали из страны; Киев же заявляет, что его граждане якобы были депортированы и помещены Россией в лагеря.





За исключением такого частного случая подавляющее большинство беженцев разместились в странах, которые граничат с Украиной, главным образом в Польше, а также в Румынии и Чехии. Польша занимает первое место по количеству принятых украинских беженцев — там находятся более 1,2 миллиона из них. Свою роль играет и Германия — в этой стране украинцев чуть меньше миллиона. В Чехии же насчитывается 400 тысяч беженцев с Украины.

Франция в этом плане сильно отстаёт — и мы это ещё обсудим. Но ведь есть беженцы, которые решают вернуться на Украину, несмотря на конфликт, так?

АМАРА МАХУЛЬ: Да, но пока это явление не масштабное. Вместе с тем о нём действительно говорят — ведь с мая на Украину ежесуточно возвращаются в среднем 35 тысяч беженцев. Однако нужно также обратить внимание на статистику по покидающим страну — хотя после масштабного исхода, наблюдавшегося в первые дни и недели конфлита, она успела значительно снизиться, стабилизировалась она всё же с апреля в районе 50 тысяч выездов ежесуточно. Таким образом, спустя шесть месяцев после начала боевых действий Украину всё-таки покидает больше людей, чем туда возвращается.

Амара, а известно ли, каково положение украинцев, принятых во Франции? Речь идёт о ста тысячах человек, ведь так?

АМАРА МАХУЛЬ: Их чуть больше ста тысяч, верно. Они в целом чувствуют себя хорошо. Из этих ста тысяч человек половину разместили госструктуры и органы местного самоуправления. Другая половина разместилась у граждан страны по линии благотворительных организаций, помогающих беженцам, либо же у представителей украинской диаспоры или родственников.





Как и украинских беженцев в остальных странах Европы, украинцев во Франции — а также лиц с Украины, имеющих статус долговременных резидентов, — защищают особые временные меры, введённые властями ЕС. Такие меры принимаются крайне редко, и в рамках прошлых конфликтов они не задействовались. Если подробнее, ЕС решил предоставить украинским беженцам особую защиту на полгода с правом продления дважды.

То есть сроком до полутора лет?

АМАРА МАХУЛЬ: Да, в общей сложности до полутора лет, если этот статус продлевать. Он даёт им возможность проживать в странах ЕС, получать медицинское обслуживание и пособия, а также иметь доступ на рынок труда. Правда, с этим последним моментом пока ещё наблюдаются определённые сложности по целому ряду причин — в частности, в той же Франции работает пока не очень много беженцев.





Связано это, во-первых, с языковым барьером. А кроме того, у украинских беженцев есть особенность по сравнению с остальными — они не стремятся оставаться надолго. Они желают, чтобы конфликт поскорее закончился. Согласно одному соцопросу, опубликованному в июле, большинство из них хотели бы вернуться домой, как только это позволят условия, — в тот момент, когда прекратятся боевые действия. К тому же большинство беженцев — это женщины с маленькими детьми: ни отцов, ни вообще лиц мужского пола старше 18 лет среди них нет.

Они остались дома, чтобы сражаться?

АМАРА МАХУЛЬ: Именно. Об этом сегодня как раз рассказал директор Управления по иммиграции и интеграции Франции Дидье Лески — он отметил этот момент в беседе с нашими коллегами с RFI. А с точки зрения этих беженцев, этих женщин, если они начнут обустраиваться на новом месте — а учить язык и искать работу — значит обустраиваться, — то это будет означать, что они предполагают, что их страна потерпит поражение, а такое предполагать они не хотят.

Напомним, что, по мнению всех наблюдателей, конфликт на Украине, скорее всего, продлится несколько месяцев, а возможно, и лет. Большое Вам спасибо за подробный отчёт, Амара!

АМАРА МАХУЛЬ: Вам спасибо!

Дата выхода в эфир 24 августа 2022 года.