ERR: в Нарве украинские беженцы с трудом находят себе жильё
В Нарве увеличивается число украинских беженцев, но найти в городе жильё им не очень-то просто. Как пишет ERR, сейчас в городе официально проживает чуть более 500 украинских беженцев, что примерно на 100 человек больше, чем в начале сентября, но на самом же деле это количество может быть гораздо большим, поскольку не всем удаётся найти съёмную квартиру и зарегистрировать её как место жительства. Некоторые жители опасаются сдавать украинцам жильё или не хотят прописывать их в своей квартире.
«Конечно, было обидно, потому что ты оказался в чужой стране не по своей воле, с чемоданом в руках, в котором вся твоя жизнь. Плюс у тебя ребенок. И ты ещё сталкиваешься с тем, что тебя не хотят, потому что ты украинец», — поделилась беженка из Харькова Светлана, которая через какое-то время всё же сумела найти в Нарве квартиру.
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