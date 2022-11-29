Euroactiv: знаем, чего ждать — Польша готовится к новой волне беженцев с Украины

Хотя пока о наплыве украинских беженцев не приходится говорить, польское правительство всё равно активно готовится принять своих соседей, которые, возможно, будут вынуждены провести зиму на территории Польши. Варшава заявляет, что «поляки уже однажды прошли тест на солидарность», и проверяет объёмы потенциальной помощи, которую сможет оказать Украине, сообщает Euroactiv.

В связи с ожидаемой очередной волной беженцев с Украины премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал совещание с участием министров семьи и социальной политики, а также здравоохранения. Они обсудили возможности польского государства в плане размещения, логистики и медицинского обслуживания украинцев, которые решатся покинут свою страну, пишет Euroactiv.



В связи с тем, что Россия наносит удары по объектам критической инфраструктуры Украины, нынешней зимой многие жители страны могут остаться без электричества, тепла и водоснабжения. И, соответственно, увеличивается возможность их исхода.

«Мы находимся в постоянном контакте с украинской стороной с целью отслеживания текущей гуманитарной ситуации и нужд мирных жителей Украины, пострадавших от российского варварства. Одновременно мы координируем действия в нашей стране, которые будут способствовать приёму потенциальной волны беженцев с Украины… Мы поможем людям, которые будут вынуждены укрыться в нашей стране… Поляки уже однажды прошли тест на солидарность», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Польши.

Несмотря на то что, по данным пограничной службы, повышенного движения на границе с Украиной нет, польское правительство всё равно заявляет о своей готовности в случае необходимости привести в рабочее состояние дополнительные пункты приёма и логистические цепочки для беженцев. «У нас налажены каналы сотрудничества, и мы знаем, в каком направлении действовать», — заявляет канцелярия.