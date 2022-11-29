Euroactiv: знаем, чего ждать — Польша готовится к новой волне беженцев с Украины
В связи с ожидаемой очередной волной беженцев с Украины премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал совещание с участием министров семьи и социальной политики, а также здравоохранения. Они обсудили возможности польского государства в плане размещения, логистики и медицинского обслуживания украинцев, которые решатся покинут свою страну, пишет Euroactiv.
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