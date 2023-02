Hill: всё больше американцев считают, что Вашингтон слишком сильно поддерживает Киев

Как свидетельствуют новые опросы в США, количество людей, которые считают чрезмерной поддержку, оказываемую администрацией Джо Байдена украинским властям, продолжает расти. Такого мнения придерживаются уже больше четверти американцев, пишет The Hill. Одновременно в Америке сокращается число тех, кто рассматривает «войну с Россией» в качестве актуальной серьёзной угрозы, отмечается в статье.

Всё больше американцев считают, что США слишком сильно поддерживают Украину. Об этом говорят результаты недавних опросов общественного мнения, сообщает The Hill. Между тем американская администрация во главе с президентом Джо Байденом, а также другие западные союзники в Европе за последние недели приняли ещё больше мер с целью усилить Киев и поддержать его в конфликте с Россией, отмечается в статье.



Согласно новому опросу, проведённому компанией Pew Research Center, уже 26% американцев считают, что США чрезмерно поддерживают Украину. Причём этот показатель продолжает неуклонно расти с момента начала российской спецоперации в феврале прошлого года, а с сентября он подскочил уже на шесть процентных пунктов, пишет The Hill.



Между тем Вашингтон уже выделил миллиарды долларов, чтобы оказать поддержку Киеву и его армии в противостоянии с Россией. В общий пакет расходов на сумму $1,7 трлн, который был принят конгрессом в конце прошлого года, американские законодатели включили около $45 млрд в на финансирование Украины и союзников по НАТО.



Однако такие масштабные расходы вызвали критику со стороны ряда законодателей, которые считают, что США «открывают свои карманы» для Украины до такой степени, что это уже становится неприемлемым. В октябре тогдашний лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти (штат Калифорния) заявил, что республиканцы не будут предоставлять «карт-бланш» в поддержку Украины, если его партия сможет взять палату представителей под контроль — что и произошло после выборов, отмечается в статье.



А другой член палаты представителей от Республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо) написала в этой связи на своей странице в Twitter, что президенту Байдену необходимо понять, что «США — это не банкомат», говорится в статье.



И опросы свидетельствуют, что рядовые избиратели из числа сторонников республиканцев тоже начинают разделять позицию своих партийных лидеров, пишет The Hill. Согласно опросу, в котором приняли участие 5152 человек, в общей сложности до 45% республиканцев или поддерживающих их избирателей придерживаются мнения, что США оказывают Киеву слишком большую поддержку.



Это заметно больше, чем 32% — как было в сентябре прошлого года, и намного превосходит 9-процентный показатель, который был зафиксирован год назад после начала российской спецоперации, подчёркивается в статье. При этом всё меньше республиканцев считают угрозой для своей страны вероятную войну с Россией: сейчас лишь 29% республиканцев и их сторонников полагают, что это действительно серьёзная угроза, сообщает The Hill.



Между тем в марте 2022 года в основном республиканцы рассматривали вероятность «российского вторжения» как прямую угрозу для США. Однако за год ситуация изменилась, и теперь этого мнения с большей вероятностью придерживаются демократы: в их рядах так считают 43% опрошенных, заключает The Hill.