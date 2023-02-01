Die Welt: в мире тает поддержка Украины — сильнее всего в Германии

В мире наблюдается глобальный тренд на снижение поддержки Украины, сообщает Die Welt со ссылкой на исследование французского социологического института Ipsos. При этом сильнее всего он проявляется в Германии, где уровень солидарности с украинскими беженцами упал с 82% до 68%. К тому же всё больше немцев считают, что проблемы украинцев их не касаются и вмешиваться в ситуацию не нужно, рассказывает немецкое издание.

С начала боевых действий на Украине прошёл год и французский социологический институт Ipsos решил узнать, как за это время изменилось отношение людей в мире к российской военной операции, пишет Die Welt. Для этого в 28 странах — от Канады до Германии и Индонезии — были проведены опросы среди граждан от 16 до 74 лет.

Исследование выявило глобальный тренд на снижение готовности людей принимать у себя украинских беженцев. Остальные факторы остались практически неизменными. В частности, мировая общественность продолжает внимательно наблюдать за событиями на Украине. Но в прямом сравнении между некоторыми странами наблюдаются серьёзные различия, особенно в ЕС.

«Поддержка (Украины. — ИноТВ) со стороны немцев пошатнулась», — пишут авторы исследования. Ярче всего это выражается в их готовности принимать у себя украинских беженцев. В апреле во время первого опроса 82% граждан ФРГ согласились с фразой, что Германия должна принимать у себя украинских беженцев, пострадавших из-за нынешнего конфликта. Сейчас это утверждение поддержали только 68%.

Внутри ЕС такой резкий спад наблюдается только в Бельгии. Во Франции поддержка сократилась на 10%, в Италии и Испании — на 7%. Немецкий тренд связан с тем, что с момента начала СВО Германия приняла у себя больше миллиона украинцев и сейчас многие земли и коммуны жалуются на перегруженность и требуют от федеральных властей больше денег и ресурсов.

Поддержка немцев упала и в вопросе поставки Киеву вооружения, продолжает немецкое издание. По данным Ipsos, сейчас только 48% одобряют военную помощь. В предыдущем опросе этот показатель был равен 55%. Но одно открытие исследователей вызывает ещё большую тревогу. Ни в одной другой стране ЕС нет такого количества респондентов, которые согласились с фразой: «Проблемы украинцев нас не касаются, мы не должны вмешиваться». 43% немцев поддержали это утверждение. С апреля 2022-го этот показатель вырос на 11%.

В Венгрии, в которой государственные СМИ придерживаются скорее дружественной повестки по отношению к России, уровень поддержки этой фразы, конечно, выше. Он составляет 60%. Но даже там он за год упал на 6%. В Германии же наблюдается обратный тренд. В Бельгии и Италии с этим утверждением согласились 36%, во Франции и Испании где-то больше трети, в Великобритании — меньше трети, в Нидерландах и Швеции — четверть населения.

Немецкий историк Экарт Конзе объясняет такую большую разницу между Германией и другими странами тем, что после опыта первой половины XX века в стране сформировалась «культура мира». Она глубоко укоренилась в политическом ДНК немцев, боящихся допустить новую войну или тем более ядерную войну. Теперь же феномен «немецкого страха» проявляется вновь, утверждает эксперт.