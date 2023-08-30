Wirtschaftswoche: немецкий политик призвал отремонтировать «Северный поток»

Взорванный газопровод «Северный поток» необходимо отремонтировать, пока его не разрушила коррозия, считает премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. В беседе с Wirtschaftswoche он отметил, что трубопровод сможет обеспечить Германию энергией на пять-десять лет, и это будет разумным шагом с точки зрения энергетической политики.

Когда Михаэль Кречмер говорит о России, его быстро захлёстывают эмоции. Как пишет Wirtschaftswoche, это объясняется тем, что премьер-министр федеральной земли Саксония часто ощущает себя понятым превратно, когда для общения с самой большой страной мира он пытается найти темы, чуть менее брутальные, чем нынешние дебаты о военной технике для Украины.

«Сначала была комичная ситуация с госпожой Ламбрехт с её касками для ВСУ», — вспоминает Кречмер в подкасте газеты. Потом принялись обсуждать танки. Затем настала очередь кассетных боеприпасов, против использования которых ФРГ всегда решительно выступала.

«Теперь же собираются поставлять истребители и крылатые ракеты, — печально резюмирует премьер-министр. — Что будет дальше? В каких объёмах будет всё это? И чем это может кончиться?».

По мнению Кречмера, вопросы подобного масштаба необходимо обсуждать так же, как и цель такой политики.

«В силу своей истории, величины и места в НАТО Германия могла бы помочь добиться на переговорах прекращения гибели людей, — считает политик. — Но мы этой возможностью не воспользовались. Теперь переговоры проходят в Саудовской Аравии. Разве это правильно, когда в такой далёкой стране ищут выход из конфликта в Европе? Это не может быть правильным. И вот что самое страшное: нет никакого продвижения вперёд, мир во всё большей степени поляризуется. Так где же решение?».

Кречмер сомневается, что немцы сегодня конструктивно говорят о ситуации на Украине, причём не только с иностранцами, но и друг с другом: «Я считаю, что мы в Германии, когда речь идёт о больших общественных вопросах, постепенно утратили способность открыто обсуждать важные проблемы».

К таким проблемам Кречмер, помимо темы России и Украины, относит и вопросы предоставления убежища и миграции, энергетической и климатической политики, а также инфляцию, связанную с растущей обеспокоенностью граждан сохранением своего благосостояния. Вместо дискуссий Кречмер констатирует «прогрессирующее урезание больших политических проектов».

Однако политик не хочет, чтобы его причисляли к «понимающим Россию». Но он считает также, что нужно думать и о будущем мирном времени, надо «сформулировать наши интересы»: «Мы не можем выкопать Россию и перенести её в другое место, поэтому нужно найти способы общения с ней».

К интересам Германии саксонский премьер-министр однозначно относит и энергетическую политику. По его словам, Германия сейчас стоит перед «драматичной проблемой», так как первоначальная концепция энергетического перехода к возобновляемым источникам энергии больше не работает. Но ведь, помимо надежд на ветер и солнце, у Германии были и более реалистичные планы энергетического сотрудничества с Россией.

«Мы решили отказаться от атомной энергии и от бурого угля, вместо этого должны заработать от 40 до 50 газовых электростанций, снабжаемых трубопроводным газом по относительно разумным ценам», — вспоминает Кречмер. Этот план был перечёркнут ещё до украинского конфликта: «Российского газа больше нет, и это означает, что нам нужно создать новую концепцию энергетического перехода».

По мнению Кречмера, нынешнее положение вынуждает немцев быть открытыми «для всех опций, которые позволят обеспечить энергоснабжение и вновь успокоить рынки». К этим опциям Кречмер относит и атомную энергию, отказ от которой для него — «серьёзная ошибка». То, что не используется опция собственной газодобычи, он также считает неверным. По его мнению, необходимо также пересмотреть решение о досрочном отказе от бурого угля.

Но зато он предлагает ещё одну опцию — отремонтировать хотя бы уже работавший и сертифицированный взорванный газопровод «Северный поток — 1».

«Это необходимо, потому что данная инфраструктура сможет обеспечить нас энергией на пять-десять лет», — подчёркивает Кречмер. А если не отремонтировать трубу в ближайшее время, то коррозия погубит газопровод.

«Это не имеет никакого отношения к военным действиям, так как газопровод был повреждён в результате диверсии, — напоминает Кречмер. — Совершенно нормально отремонтировать газопровод, то есть откачать воду и закупорить трубу, чтобы законсервировать её хотя бы на время». Никто не знает, что будет через пять или десять лет, говорит Кречмер, а «мудрая политика должна быть открыта как можно большему количеству опций».