WiWo: доходы России от импорта СПГ в Европу компенсируют потери из-за «Северного потока»

Европа резко сократила импорт природного газа из России после начала спецоперации на Украине, однако на деле стала покупать едва ли не больше российского газа, пишет WirtschaftsWoche. Теперь ледокольные танкеры стабильно доставляют в ЕС сжиженный газ из России, обеспечивая Москве доходы, сопоставимые с затратами в связи с подрывом «Северного потока».

Более десятка ледокольных СПГ-танкеров практически по расписанию доставляют российский природный газ в Европу, пишет WirtschaftsWoche. Почти каждый день одно или два относительно новых российских судна заходят на европейские терминалы сжиженного природного газа — об этом свидетельствуют данные о судоходстве от MarineTraffic и спутниковые снимки от LiveEO.

Танкеры получают груз с завода по сжижению природного газа в Сабетте на берегу Северного Ледовитого океана — и, судя по всему, в таких огромных количествах, что теперь они могут практически заменить взорванный балтийский газопровод «Северный поток». Анализ этих данных показывает, как российский президент выставляет Европу на посмешище своими поставками СПГ.

После начала российской спецоперации на Украине импорт трубопроводного газа из России в ЕС резко сократился. По данным брюссельского экономического аналитического центра Bruegel, импорт газа из России в период с 2021-го по 2023 год снизился на 83%. Однако на самом деле ЕС фактически увеличил импорт российского СПГ.

В период с 2021-го по 2023 год он вырос на 11%, как следует из расчётов американского Института энергетической экономики и финансового анализа IEEFA. СПГ-перевозчикам удалось переправить общий объём, близкий к тому, который поставлялся по балтийскому трубопроводу. Это немалый источник дохода для России: по данным IEEFA, в прошлом году страны ЕС заплатили за российский СПГ $8,1 млрд.