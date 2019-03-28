112: в порт Одессы зайдут два корабля НАТО

В порт Одессы прибудут два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО. Как пишет «112 Украина», во время пребывания в городе командиры кораблей проведут встречи с украинскими военными, а также будут принимать посетителей во время открытых для посещений часов.

Два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО зайдут 1 апреля в Одесский морской порт с очередным визитом. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба посольства Канады на Украине.

«Фрегат королевских ВМС Канады «Торонто» и фрегат ВМС Испании «Санта Мария» прибудут в Одессу после патрулирования в Чёрном море вместе с другими кораблями в составе второй постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток», — говорится в сообщении.

Во время пребывания в Одессе командиры кораблей проведут встречи с военными вооружённых сил Украины, в том числе ВМС Украины, и представителями местной власти, а также будут принимать посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов.