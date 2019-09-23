112: против Парубия открыто дело об организации массовых беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство против бывшего спикера Рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Как передаёт «112 Украина», сам Парубий на своей странице в Facebook назвал свои действия в городе «организацией защиты Одессы от гибридного захвата путинской Россией украинского юго-востока».

Украинское Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады, депутата от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Андрея Парубия. Как передаёт «112 Украина», поводом для этого стали массовые беспорядки в Одессе в 2014 году.

«ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своём письме ГБР это называет «массовыми беспорядками». Отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока — восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе в Одессе, — здесь уже классифицируется однозначно как «факт создания и координации Парубием А.В. общественных вооружённых группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г. Одессы». В документе ГБР это уже утверждается как факт», — написал Парубий на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что на «майдане», в АТО и при защите южных областей Украины «делал всё возможное для защиты Украины».

«Как и всю свою жизнь, так и все эти годы войны. И так буду делать и в дальнейшем», — добавил Парубий.

Как напоминает украинский канал, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 250 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.