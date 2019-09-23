112: против Парубия открыто дело об организации массовых беспорядков в Одессе

Популярное
-
Washington Post: попытка Трампа «надавить» на Киев даёт ещё больший повод для импичмента Washington Post
-
NPR: инопланетные тайны остались не раскрыты — штурм Зоны 51 так и не случился NPR
-
Newsweek: в России заявили о готовности отразить любую воздушную атаку на Калининград Newsweek
-
CNN: Байден призвал Трампа опубликовать содержание его разговора с Зеленским CNN
-
Independent: США подали в суд на Сноудена и требуют всех доходов с его мемуаров Independent
-
NTD: яйца жарить можно — Трамп о преимуществах новой стены против мигрантов NTD
-
Глава МИД Украины: «санкционный фронт» слабеет, но его действия подталкивают россиян в верном направлении Die Welt
-
Independent: катастрофическое обострение — на Западе оценили количество жертв от ядерной войны между Россией и НАТО Independent
INFOX.SG
-
WADA не будет устанавливать дедлайн по решению о статусе РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не ставит конечных сроков принятия решения по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после того как будет получен ответ по вопросу несоответствия данных московской лаборатории.
-
В МИД заявили о противодействии Запада интеграции на пространстве СНГ
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Запад противодействует интеграционным процессам на пространстве СНГ.
-
Небензя оценил ситуацию с получением виз США делегацией Ирана
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС заявил о шантаже и давлении со стороны США при угрозах не выдать визы главам Ирана и других стран, прибывающим на Генассамблею ООН.
-
В Петербурге простились с Богачёвой
В Белом фойе исторической сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с народной артисткой СССР Ириной Богачёвой.
-
«Динамо» выступило с заявлением по Хохлову
Московский футбольный клуб «Динамо» выступил с официальным заявлением относительно будущего в команде главного тренера Дмитрия Хохлова.
-
В МИД Украины рассказали о подготовке встречи «нормандской четвёрки»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров государств в нормандском формате может состояться в середине октября.
-
Пахноцкая: РУСАДА полностью соответствует кодексу WADA
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что на сегодняшний день организация полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).
-
Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 132
В результате серии землетрясений в Албании пострадали 132 человека.
-
Мадуро заявил о планах США саботировать выборы в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США готовят вмешательство в парламентские выборы, которые пройдут в 2020 году в Боливарианской Республике.
-
Посольство России оценило обещание главы МИД Британии защищать СМИ
Посольство России прокомментировало обещание министра иностранных дел Британии Доминика Рааба «вводить санкции против режимов, которые угнетают журналистов».
-
WADA изучает 47 дел россиян на основе данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает расследование 47 случаев нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами, выявленных на основании данных из базы московской лаборатории.
-
Хаджимба вступит в должность президента Абхазии 9 октября
Церемония вступления в должность избранного на второй срок президента Абхазии Рауля Хаджимбы пройдёт 9 октября.
-
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
-
Кремль не связывался с WADA по ситуации с РУСАДА
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал ситуацию вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в свете выявления Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.
-
Юрист считает, что у российских спортсменов могут возникнуть проблемы с допуском к ОИ-2020
Спортивный юрист Артём Пацев высказал мнение, что у российских атлетов могут возникнуть сложности с допуском к олимпийским играм 2020 года из-за выявления Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.
-
В Москве и Подмосковье начали подавать тепло в жилые дома
В Москве и Московской области начали включать отопление в жилых домах.
-
Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
-
Порошенко заявил об угрозе энергетической независимости Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что энергетическая независимость страны находится под угрозой.
-
Нарышкин назвал чушью сообщения СМИ о шпионаже дипломатов за ФБР
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал чушью сообщения СМИ о якобы использовании дач российских дипломатов для слежки за ФБР.
-
Юрист рассказал, какие сложности могут возникнуть у спортсменов из-за ситуации с РУСАДА
Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал ситуацию вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в свете выявления несоответствия данных московской лаборатории.
-
Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
-
Стала известна причина отказа Чичеровой в предоставлении нейтрального статуса
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) опубликовала причины отказов со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в предоставлении нейтрального статуса российским спортсменам.
-
В Киеве заявили об идее масштабного международного договора по Украине
В Киеве рассматривают и поднимают на различных переговорах идею о подписании масштабного международного договора, чтобы закрепить «на столетия» суверенитет и территориальную целостность Украины.
-
Россия снизит добычу нефти в сентябре в рамках квоты ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона снизит добычу нефти в сентябре, чтобы выполнить свою квоту ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС.
-
Мадуро заявил о готовности к переговорам с Трампом
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил в интервью телеканалу «Россия 24» о готовности к переговорам с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
-
В МИД России оценили перспективы взаимодействия с США по антитеррору
Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Владимир Тарабрин в беседе с РИА Новости рассказал о перспективах взаимодействия России и США по антитеррору.
-
Синоптики прогнозируют «подобие бабьего лета» в Московском регионе
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал RT, какая погода ожидается на этой неделе в столичном регионе. По его словам, во второй половине недели будет «подобие бабьего лета».
-
Колобков о ситуации вокруг РУСАДА: мы продолжаем оказывать всевозможное содействие
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал ситуацию вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в свете выявления несоответствия данных московской лаборатории.
-
В МЧС рассказали о готовности России к отопительному сезону
В МЧС высказались по поводу готовности России к началу отопительного сезона.
-
Пахноцкая высказалась о ситуации вокруг РУСАДА
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию вокруг статуса агентства в свете выявления несоответствия данных московской лаборатории.
-
Мосгорсуд 15 октября проверит законность приговора блогеру Синице
Мосгорсуд 15 октября проверит законность приговора блогеру Владиславу Синице, который был осуждён на пять лет колонии общего режима по обвинению в экстремизме.
-
Моргулов обсудил с дипломатом КНДР ситуацию с браконьерами
Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов и временный поверенный в делах КНДР Чин Чжон Хёп поговорили об инциденте с задержанием северокорейских шхун в российских водах, а также обсудили меры по избежанию повторения подобных происшествий.
-
Поветкин ответил на вызов Хантера
Российский боксёр Александр Поветкин отреагировал на вызов интерконтинентального чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в супертяжёлой весовой категории американца Майкла Хантера.
-
Поветкин заявил, что хочет провести следующий бой с Тайсоном Фьюри
Российский боксёр Александр Поветкин рассказал, что хотел бы провести следующий поединок с британцем Тайсоном Фьюри.
-
Сестра Михаила Круга отреагировала на данные о раскрытии его убийства
Родная сестра Михаила Круга Ольга Медведева заявила RT, что пока не ознакомилась с данными СК, который, как сообщает пресс-служба ведомства, установил «в мельчайших подробностях всю картину» убийства певца, а также определил причастных к преступлению.
-
Женская сборная России обыграла Аргентину на КМ по волейболу
Женская сборная России одержала победу над национальной командой Аргентины в матче Кубка мира по волейболу в Японии.
-
В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.
-
Стало известно место проведения Матча звёзд Единой лиги ВТБ 2020 года
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, где пройдёт Матч звёзд 2020 года.
-
Олега Смоленкова объявили в розыск как без вести пропавшего
Олег Смоленков, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, объявлен в розыск как без вести пропавший, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.
-
Росстат назвал средний возраст вступления в брак россиянок
Среднестатистический возраст российских невест составил от 25 до 34 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
-
Самсонова проиграла ван Эйтванк на турнире WTA в Ташкенте
Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от бельгийки Элисон ван Эйтванк в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ташкенте.
-
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
-
Единая лига ВТБ не будет вводить потолок зарплат
Международный баскетбольный турнир Единая лига ВТБ не планирует вводить потолок зарплат для игроков.
-
Иран завершил процедуру освобождения британского танкера Stena Impero
Британский танкер Stena Impero, задержанный Ираном в Ормузском проливе в июле по подозрению в нарушении правил международного судоходства, может быть освобождён.
-
WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре.
-
В Афганистане 40 человек погибли во время свадьбы из-за авиаударов
По меньшей мере 40 мирных жителей погибли в афганской провинции Гильменд во время празднования свадьбы из-за авиаударов правительственных сил. Среди погибших дети и женщины.
-
Эксперт не уверен, что отставка Кононова поможет изменить ситуацию в «Спартаке»
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров высказал мнение о возможной смене главного тренера команды на фоне неудовлетворительных результатов.
-
Шмаров: любой матч «Спартака» — сплошное расстройство
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о ситуации в команде.
-
Зеленский подписал закон об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте. Об этом свидетельствуют данные Верховной рады, опубликованные на сайте парламента.
-
В кабмине назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащих
Заявление Минфина России о сокращении численности госслужащих преждевременно, правительство не принимало окончательного решения. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.