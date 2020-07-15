УП: в Чёрное море вошли корабли НАТО для учений

Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море для проведения учений, в которых будут участвовать Болгария, Румыния, Турция, Украина и Грузия. Как пишет «Украинская правда», в заявлении Объединённого командования ВМС НАТО говорится, что кроме проведения патрулирования морской безопасности в международных водах, эти учения помогут повысить совместимость между союзниками и региональными партнёрами.
Корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО и Второй постоянной противоминной группы НАТО вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины.
Как пишет «Украинская правда», об этом говорится в заявлении на сайте Объединённого командования ВМС НАТО.
«С тремя странами-союзниками, Болгарией, Румынией и Турцией, и двумя региональными партнёрами, Украиной и Грузией, граничащими с Чёрным морем, регулярно встречается постоянная военно-морская группа в регионе. Кроме проведения патрулирования морской безопасности в международных водах, эти учения помогут повысить совместимость между союзниками и региональными партнёрами», — говорится в заявлении.
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