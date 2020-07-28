24 канал: США помогут Украине остановить российское доминирование в Чёрном и Азовском морях

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что у Киева и Вашингтона есть общая цель – прекратить доминирование России в Чёрном и Азовском морях. Как передаёт «Телеканал новин 24», дипломат добавил, что Украина может рассчитывать на поддержку американцев, в том числе в форме поставок оружия.
Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что Киев может рассчитывать на поддержку американцев, в том числе в форме поставок оружия. Как передаёт «Телеканал новин 24», он уверен, что главная общая цель Украины и США — прекратить доминирование России в Чёрном и Азовском морях.
По словам Ельченко, в рамках этого сотрудничества и в дальнейшем будут продолжаться закупки«Джавелинов», которые есть в программе помощи на 2021 год.
«Уже сейчас «Джавелинами» будут вооружаться подразделения, которые будут направляться в зону проведения ООС, а это уже совсем другая расстановка сил», — рассказал посол.
Кроме того, в контексте украинско-американского сотрудничества дипломат прежде всего отметил необходимость усиления и модернизации военно-морского флота.
«В прошлом году мы получили два корабля класса Island. Также буквально на днях США согласовали продажу нам 16 скоростных катеров Марк VI, оснащённых всем необходимым оборудованием и даже пушками», — заявил Владимир Ельченко.
Он подчеркнул, что это современные патрульные катера, которые США сами ввели в оборот только в 2015 году. К этому времени американцы никому их не передавали, а теперь они будут у украинских ВМС.
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT сообщение МИД Украины о том, что глава ведомства Дмитрий Кулеба и его польский коллега Яцек Чапутович договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить реализации «Северного потока — 2».
Исполняющий обязанности генерального директора «Уфы» Ринат Шайбеков заявил, что клуб не получал от московского «Спартака» официальных запросов о трансферах полузащитников Остона Урунова и Даниила Фомина.
Генеральная прокуратура России выдала Азербайджану для уголовного преследования Мехди Шукюрова, который обвиняется в проведении учений с целью терроризма и участии в деятельности незаконного вооружённого формирования.
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о возможном поединке с участием действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Совет Федерации направил обращение генпрокурору Игорю Краснову в связи с ЧП в Норильске, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Заместитель директора департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России Андрей Родионов рассказал об уровне готовности российских образовательных учреждений к обеспечению школьников горячим питанием с 1 сентября.