24 канал: США помогут Украине остановить российское доминирование в Чёрном и Азовском морях

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что у Киева и Вашингтона есть общая цель – прекратить доминирование России в Чёрном и Азовском морях. Как передаёт «Телеканал новин 24», дипломат добавил, что Украина может рассчитывать на поддержку американцев, в том числе в форме поставок оружия.

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что Киев может рассчитывать на поддержку американцев, в том числе в форме поставок оружия. Как передаёт «Телеканал новин 24», он уверен, что главная общая цель Украины и США — прекратить доминирование России в Чёрном и Азовском морях.

По словам Ельченко, в рамках этого сотрудничества и в дальнейшем будут продолжаться закупки«Джавелинов», которые есть в программе помощи на 2021 год.

«Уже сейчас «Джавелинами» будут вооружаться подразделения, которые будут направляться в зону проведения ООС, а это уже совсем другая расстановка сил», — рассказал посол.

Кроме того, в контексте украинско-американского сотрудничества дипломат прежде всего отметил необходимость усиления и модернизации военно-морского флота.

«В прошлом году мы получили два корабля класса Island. Также буквально на днях США согласовали продажу нам 16 скоростных катеров Марк VI, оснащённых всем необходимым оборудованием и даже пушками», — заявил Владимир Ельченко.

Он подчеркнул, что это современные патрульные катера, которые США сами ввели в оборот только в 2015 году. К этому времени американцы никому их не передавали, а теперь они будут у украинских ВМС.