«Арктика наша» — CBS News рассказал, как Россия позиционирует свой новый ледокол

Новый российский ледокол «Арктика» — это, как пишет CBS News, «физическое воплощение амбиций президента Владимира Путина» по наращиванию российского присутствия в отдалённом Арктическом регионе. При этом Москва позиционирует это судно как доказательство того, что «Арктика наша», говорится в статье.
Россия позиционирует свой новый огромный атомный ледокол как доказательство того, что «Арктика наша», пишет CBS News.
Корабль «Арктика», который, как говорят, является самым большим и мощным ледоколом в мире, после трёхлетней задержки, вызванной проблемами технического плана и перебоями в цепочке поставок, отправился во вторник из Санкт-Петербурга в Мурманск.
По мнению CBS News, это огромное судно — «физическое воплощение амбиций президента Владимира Путина по наращиванию присутствия Москвы» в отдалённом Арктическом регионе.
Двухнедельное путешествие в Мурманск станет первым испытанием для ледокола. Кроме того, он станет первым из целой серии судов, которые должны пополнить российский ледокольный флот.
Длина судна 173,3 м, высотой корабль с 15-этажное здание, указывается в статье. Ледокол спроектирован для преодоления льда толщиной до 2,8 м.
Судно имеет крайне важное значение для усилий Москвы по созданию чёткого маршрута для грузовых перевозок по Северному морскому пути, который проходит от Мурманска до Берингова пролива.
Россия, как указывает CBS News, надеется, что этот маршрут станет регулярным коммерческим транспортным сообщением между Азией и Европой.
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