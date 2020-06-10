Defense News: Трамп приказал строить ледоколы, чтобы противостоять России и Китаю в Арктике

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France Info: благодарность врачам вместо военных — День взятия Бастилии пройдёт без парада France info
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Мишустин призвал контролировать обеспечение волонтёров средствами защиты
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 призвал глав регионов «уделять особое внимание и оказывать содействие» в обеспечении волонтёров и соцработников средствами защиты.
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Легкоатлеты Ласицкене, Шубенков и Сидорова обеспокоены положением дел в ВФЛА
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова выступили с совместным заявлением, адресованным Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), призвав организацию озвучить реальное положение дел по обеспечению возможности для выступления в международных соревнованиях.
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Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований Украины в Facebook.
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В МЧС рассказали о работе в районе ЧП в Норильске
В пресс-службе МЧС рассказали о работе по сбору топливно-водяной смеси в районе аварии с разливом нефтепродуктов в Норильске.
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Плющенко призвал россиян к участию в голосовании по поправкам к Конституции
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт 1 июля 2020 года.
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МВД опровергло данные о пассажирах в автомобиле Ефремова в момент ДТП
Информация в СМИ о том, что в автомобиле Jeep Grand Cherokee актёра Михаила Ефремова, совершившем столкновение с Lada на Смоленской площади вечером 8 июня, находились пассажиры, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
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На Украине число случаев коронавируса возросло до 28 381
На Украине за сутки выявили ещё 525 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 28 381, сообщил украинский Минздрав.
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Синоптики прогнозируют «арктическое вторжение»
Синоптики прогнозируют, что Россию ждёт «арктическое вторжение». Об этом сообщает сайт «Метеовести».
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Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва жёстко раскритиковала тех, кто поддерживает Ефремова
Елизавета Федотова, девушка защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва, выступила с критикой в адрес людей, поддерживающих известного актёра Михаила Ефремова, ставшего участником крупного ДТП в центре Москвы.
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Попова сообщила о сохранении масочного режима в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Менеджер Нурмагомедова считает, что чемпион UFC не согласится на второй бой с Макгрегором
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о возможном проведении ещё одного поединка с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.
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РФПИ и центр Гамалеи организуют выпуск вакцины от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АФК «Система» и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи договорились о сотрудничестве для производства вакцины от коронавирусной инфекции на базе завода Alium в Зеленограде.
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Кафельников прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился мнением о возможной мере пресечения для известного актёра Михаила Ефремова, ставшего участником крупного ДТП в Москве.
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В России получили допвыплаты более 100 тысяч социальных работников
Более 100 тыс. сотрудников социальных учреждений получили выплаты за работу в период пандемии коронавирусной инфекции. Общая сумма выплат — около 2,8 млрд рублей.
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Менеджер Нурмагомедова назвал предстоящий бой с Гэтжи поединком мечты
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что предстоящий поединок с американцем Джастином Гэтжи можно назвать боем мечты.
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Четыре Ту-95МС провели патрулирование северо-восточных границ России
Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России провели воздушное патрулирование над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей и северной части Тихого океана.
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Олимпийский чемпион Кожевников назвал Ефремова преступником
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о ДТП в Москве, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов.
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Гаджиев рассказал о положительной динамике состояния отца Нурмагомедова
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился информацией о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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Бывший спортивный директор «Енисея» рассказал, как часто Аленичев употреблял алкоголь
Бывший спортивный директор красноярского «Енисея» Денис Петровский отреагировал на слова экс-наставника команды Дмитрия Аленичева, который заявил, что Петровский позволял себе в нетрезвом виде заходить в тренерскую и рассказывать о тактике.
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В России могут субсидировать предлагающих доступные туры операторов
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила о разработке правил, которые позволят получать субсидии туроператорам, предлагающим доступные туры по России.
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RT продлил приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба
Телеканал RT продлил до 30 июня приём заявок на участие в третьей ежегодной международной премии для военных корреспондентов Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020, которая была учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic.
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Широков признался, что ему жалко Ефремова
Бывший футболист сборной России Роман Широков, известный по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит», а также московские ЦСКА и «Спартак», поделился мнением о ДТП в Москве, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов.
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Во ФСИН рассказали об условиях домашнего ареста Ефремова
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет следить за соблюдением домашнего ареста актёром Михаилом Ефремовым с помощью электронного браслета.
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Глава Южной Осетии будет работать удалённо до визита на парад в Москву
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов переходит на дистанционный режим работы перед поездкой в Москву на парад Победы, сообщила его пресс-секретарь Дина Гассиева.
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Чемпион мира Кузнецов ответил, что может поднять популярность прыжков в воду
Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов поделился мнением относительно увеличения числа разыгрываемых медалей в данном виде спорта на Олимпийских играх.
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Кузнецов ответил, намерен ли вновь выступать в паре с дисквалифицированным Захаровым
Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов рассказал, рассматривает ли возможность совместных выступлений со своим бывшим партнёром Ильёй Захаровым, золотым призёром Олимпийских игр.
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Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва рассказала об инциденте в баре с Ефремовым
Елизавета Федотова, девушка защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва, рассказала о случае в баре, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов.
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В Москве за сутки выявили 1195 случаев коронавируса
В Москве за сутки подтверждено 1195 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Американский фигурист Риппон резко отреагировал на извинения Ягудина
Американский фигурист Адам Риппон резко отреагировал на извинения олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, который до этого нелестно отозвался о спортсмене из США за то, что тот сделал пожертвование в фонд помощи темнокожим транссексуалам.
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В Воронеже задержали сбившего трёх пешеходов полицейского
В Воронеже следователи задержали 24-летнего участкового полиции, который вечером 9 июня в нерабочее время сбил на тротуаре трёх пешеходов, один из которых скончался.
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Семак высказался о возможном уходе Азмуна из «Зенита»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе из команды нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
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Федерер не выступит в сезоне 2020 года
20-кратный победитель турниров Большого шлема, четвёртая ракетка мира Роджер Федерер объявил, что полностью пропустит сезон 2020 года.
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В Новосибирске проведут парад Победы без зрителей
В Новосибирске парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдёт без зрителей, сообщил заместитель командующего 41-й общевойсковой армией полковник Владимир Перепелица.
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В России от коронавируса вылечились ещё 10 386 человек
В России за сутки после выздоровления от коронавирусной инфекции выписали ещё 10 386 человек. Общее число вылечившихся от COVID-19 составляет 252 783.
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За сутки в России скончались 216 пациентов с коронавирусом
За сутки в России скончались 216 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 возросло до 6358, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
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В России за сутки выявлено 8404 случая коронавируса
В России за сутки выявили 8404 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах. Всего в стране зафиксировано 493 657 человек с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
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Боец из команды Нурмагомедова Уланбеков дебютирует в UFC 15 июля
Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков, который является членом команды чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в UFC 15 июля.
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В Норильске с места разлива топлива вывезли 30 тысяч тонн грунта
В Норильске с места разлива дизельного топлива вывезли в промышленный отвал около 30 тыс. т загрязнённого грунта. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Кузнецов оценил вероятность возвращения в спорт чемпиона ОИ Захарова после дисквалификации
Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов поделился мнением о возможном возвращении к выступлениям олимпийского чемпиона Ильи Захарова, отстранённого на год за пропуск допинг-тестов.
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Кузнецов сказал, как скажется пандемия коронавируса на развитии прыжков в воду
Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов поделился мнением, какое влияние пандемия коронавируса окажет на развитие прыжков в воду.
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СМИ: «Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова
Испанский футбольный клуб «Сельта» хочет выкупить трансфер российского нападающего Фёдора Смолова, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву».
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В Подмосковье ещё 747 пациентов завершили лечение от коронавируса
В Московской области за сутки выписали 747 пациентов, которые вылечились от коронавирусной инфекции. Всего в регионе завершили лечение 13 419 заболевших.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в среду, 10 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Прокуратура взяла на контроль соблюдение Ефремовым домашнего ареста
Прокуратура Москвы взяла на контроль работу должностных лиц, ответственных за выполнение актёром Михаилом Ефремовым требований домашнего ареста.
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Менеджер Яна: мы не выбирали соперника на бой за титул UFC
Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна, рассказал, как было решено, что соперником его клиента за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе станет бразилец Жозе Алду.
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Чемпион мира Кузнецов ответил, как отреагировал на перенос ОИ-2020
Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов рассказал, какую реакцию у него вызвал перенос летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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Из-за подозрения на коронавирус медики наблюдают 318 тысяч россиян
В России 318 тыc. человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие у них коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.
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Чемпион мира по прыжкам в воду Кузнецов объяснил, почему не приехал на сбор команды России
Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов рассказал, почему не приехал на сбор национальной команды России, который проходит на базе «Озеро Круглое» с 7 июня.
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Банкир Бойков пожаловался членам ОНК на необоснованное помещение в карцер
Экс-президент обанкротившегося «Межтрастбанка» Игорь Бойков пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы на условия содержания в столичном СИЗО № 4. По его словам, за три месяца нахождения в СИЗО его дважды необоснованно помещали в карцер. Об этом RT cообщили в ОНК Москвы.
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Уайт уверен, что третий бой Кормье с Миочичем станет величайшим в истории UFC
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о третьем бое между чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье.