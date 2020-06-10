Defense News: Трамп приказал строить ледоколы, чтобы противостоять России и Китаю в Арктике

Президент США Дональд Трамп распорядился подготовить к 2029 году новый флот ледоколов для «обеспечения постоянного присутствия» в Арктике и Антарктиде, пишет Defense News со ссылкой на меморандум американского лидера.

Как отмечает издание, большая часть этой работы уже выполняется: например, в настоящий момент Америка строит три тяжёлых полярных ледокола.

Между тем в меморандуме содержится призыв к «оценке расширенных эксплуатационных возможностей и предполагаемых сопутствующих расходов» как для тяжёлых, так и для средних ледоколов, на которые ещё не заключён контракт. Кроме того, предлагается также проанализировать «максимальное использование» любого такого ледокола для «поддержания целей национальной безопасности».

В документе звучит требование предоставить варианты использования в Арктике ледоколов среднего класса по «всему спектру задач национальной и экономической безопасности (в том числе содействие разведке и эксплуатации ресурсов, прокладке и обслуживания подводных кабелей)».

Трамп также призвал сравнить эти данные с использованием тяжёлых ледоколов для тех же видов деятельности.

Документ, как указывает издание, адресован Госдепу, Пентагону, Министерству внутренней безопасности, Министерству торговли и административно-бюджетному управлению Белого дома.

Этот меморандум Трампа — очередной признак обеспокоенности американских властей тем, что действия России и Китая в Арктике могут угрожать таким критически важным элементам обороны, как Фареро-Исландский рубеж, пишет Defense News.