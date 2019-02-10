Vox: индийский бизнесмен хочет засудить родителей за то, что они дали ему появиться на свет

27-летний бизнесмен из индийского города Мумбаи Рафаэль Сэмюэл пытается засудить своих собственных родителей за то, что они его родили, пишет Vox. В интервью одному из британских СМИ он заявил, что ещё ребёнком все время ломал голову, почему в своё время родители решили, что имеют право рожать его без спроса. И поскольку спрашивать разрешения не у кого, полагает он, заводить детей в принципе неправильно.



Выиграть дело в индийском суде у Сэмюэла нет шансов, говорится в статье. Представлять его интересы не берётся ни один адвокат, а его родители — тоже юристы — отреагировали с юмором.

«Она мне ответила: «Ну, давай, рискни. Только пощады не жди, на суде я из тебя лепёшку сделаю», — вспоминает Сэмюэл разговор с матерью.



Как подчёркивается в статье, иск Сэмюэла обречён на провал, да и сама постановка вопроса может показаться абсурдом. Но за ней стоит определённая философия, которая оспаривает традиционное представление о том, что жизнь и продолжение рода — это благо.

Взгляды Сэмюэла принято называть антинатализмом — его единомышленники считают, что размножаться неправильно.

Аргументация антинаталистов следующая: страдание — это зло, а вот отсутствие всяких ощущений злом считаться никак не может. Значит, рождаясь, люди переходят из нейтрального состояния в откровенно дурное. По мнению одного из идеологов антинаталазима Дэвида Бенатара, единственный способ обезопасить человека от зла и страданий — это сделать так, чтобы он никогда не появился на свет.

При повсеместном применении эта позиция приведёт человечество к вымиранию, отмечается в статье. Впрочем, антинаталисты не считают, что это большая потеря.

«Человечество как таковое никчёмно, — пояснил Сэмюэл свою позицию. — Огромное количество людей страдают. Если человечество вымрет, Земля вздохнёт свободно, а животные будут только счастливы. Им без нас будет только лучше. И сами люди перестанут мучиться. Существование человека абсолютно бессмысленно».

Между тем, по словам его матери, Сэмюэла заботит то, что люди обременяют планету ненужной жизнью и истощают её ресурсы. Кроме того, он также переживает, что дети, взрослея, неизбежно страдают.

«Мама жалеет, что мы не могли пообщаться, пока я не появился на свет. Если бы это произошло, то она не стала бы меня заводить, — объясняет Сэмюэл. — Она мне сказала, что когда я у неё родился, она была довольно молода, и не знала, что у неё есть иной выбор. Как раз об этом-то я и толкую: выбор есть у каждого».