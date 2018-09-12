IBT: Трамп назвал «безумной» конгрессвумен, призвавшую к его импичменту

Дональд Трамп назвал «безумной» конгрессвумен Максин Уотерс, которая вновь призвала к импичменту президента США, сообщает International Business Times. Между тем на этот раз член палаты представителей от Демократической партии также пригрозила устроить импичмент и вице-президенту Майку Пенсу, говорится в статье.
Американский президент Дональд Трамп раскритиковал в Twitter члена палаты представителей конгресса США от штата Калифорния Максин Уотерс, которая призвала к импичменту самого Трампа и вице-президента Майка Пенса, сообщает International Business Times.
«Безумная Максин Уотерс: «После того как мы устроим импичмент Трампу, мы займёмся Майком Пенсом. Мы доберёмся до него». @FoxNews. Откуда берутся эти демократы? Лучшая экономика в истории нашей страны полностью рухнет, если они когда-нибудь возьмут управление в свои руки!» — написал он.
Уотерс в субботу в Лос-Анджелесе получала награду от организации Stonewall Young Democrats, и именно тогда, находясь на сцене, она в очередной раз призвала к импичменту Дональда Трампа. Причём сделала она это, несмотря на то что её коллеги по Демократической партии, как признала сама конгрессвумен, не хотят, чтобы она поднимала этот вопрос.
«И, как вы знаете, некоторые наши руководители придерживаются иной точки зрения на то, как нам следует решать всё это, — сказала она. — Они заявляют: «Максин, пожалуйста, не произносите больше слово «импичмент». И когда они это заявляют, я говорю: «Импичмент, импичмент, импичмент, импичмент, импичмент, импичмент, импичмент, импичмент».
После выпада в сторону Трампа она также не обошла вниманием и Майка Пенса.
«У меня сегодня здесь была беседа с одним человеком, который спросил: «А как насчёт Пенса? Если вам удастся устроить импичмент (Трампу. — ИноТВ), то Пенс будет ещё хуже. Я же сказала: «Знаете, не всё сразу. Отстранять их надо по очереди. Уберём одного и будем готовы к Пенсу. И до него доберёмся», — подчеркнула она.
«Нас невозможно запугать, — заявила Уотерс. — Нас нельзя заставить бояться того, кто может подорвать наши возможности иметь достойный уровень жизни».
В августе этого года Трамп в интервью Fox & Friends заявил, что его импичмент привёл бы к обвалу рынка и обеднению населения.
«Если мне когда-нибудь устроят импичмент, я думаю, рынок рухнет, и все станут очень бедными», — заявил он.
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