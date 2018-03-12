ABC: приоритет демократов — вернуть контроль над палатой представителей и добиться импичмента Трампа

Донна, кто одержит победу во вторник в рамках выборов 2018 года?

ДОННА БРАЗИЛ, бывшая и. о. председателя нацкомитета Демократической партии США: Знаете, это сложный округ. В последние два избирательных цикла наши кандидаты там не побеждали. Коннор Лэм проводит превосходную предвыборную кампанию, концентрируясь на местных вопросах. Он упорно и очень энергично участвует в предвыборной гонке. Это всё ещё республиканский округ. Но я верю, что господин Лэм сможет добиться успеха.

Господин губернатор, высокопоставленный республиканец в палате представителей недавно в частной беседе предупредил президента о том, что демократы близки к тому, чтобы вернуть палату под свой контроль. И если это произойдёт, ему устроят импичмент.

КРИС КРИСТИ, бывший губернатор штата Нью-Джерси, обозреватель ABC News: Послушайте, по-моему, тон и общий настрой демократов в палате представителей говорит о том, что в случае, если они действительно получат контроль над палатой, то это будет их основным приоритетом. Я думаю, для них это выльется в катастрофу на выборах 2020 года.

А что произойдёт?

КРИС КРИСТИ: Джон, по-моему, слишком рано о чём-то говорить. Каждый президент, кроме случая с Джорджем Бушем — младшим и выборами 2002 года, после прихода к власти теряет места (в конгресс. — ИноТВ) во время своих первых промежуточных выборов. Нам это известно. Вопрос же будет заключаться в том, движется ли экономика в нужном направлении? В феврале вы видели отчёт о состоянии дел с рабочими местами — впечатляющий показатель. Зарплаты растут. Если так и дальше будет продолжаться, то они могут сколько угодно вопить по поводу Сторми Дэниелс*. В конце концов, люди голосуют, опираясь на денежные вопросы.

Каковы шансы у президента?

ДЖОНАТАН СВОН, журналист Axios: Если Сакконе потерпит поражение, то он (Трамп. — ИноТВ) получит некоторую негативную реакцию. Ведь получается, что вы отправляете его в эти округа, а кандидаты терпят поражение. Однако в Белом доме и на Капитолийском холме признают, что Сакконе — ужасный кандидат, который вообще не собрал никаких денег. Уверен, вы видели это вчера вечером — Трамп был очень аккуратен в своих похвалах Сакконе.

Хорошо. Наше время подходит к концу. Мэри, мы ещё с вами обсудим этот вопрос. Всем спасибо!

Дата выхода в эфир 11 марта 2018 года.