ABC News Оригинал

ABC: приоритет демократов — вернуть контроль над палатой представителей и добиться импичмента Трампа

Материал представлен в переводе ИноТВ
Если по итогам промежуточных выборов 2018 года демократы вновь возьмут под свой контроль палату представителей конгресса США, то их основным приоритетом будет устроить импичмент американскому президенту Дональду Трампу, заявил в эфире ABC News экс-губернатор штата Нью-Джерси и обозреватель этого канала Крис Кристи. По его словам, к этому выводу можно прийти, если судить по тону и общему настрою Демократической партии.
Донна, кто одержит победу во вторник в рамках выборов 2018 года?
 
ДОННА БРАЗИЛ, бывшая и. о. председателя нацкомитета Демократической партии США: Знаете, это сложный округ. В последние два избирательных цикла наши кандидаты там не побеждали. Коннор Лэм проводит превосходную предвыборную кампанию, концентрируясь на местных вопросах. Он упорно и очень энергично участвует в предвыборной гонке. Это всё ещё республиканский округ. Но я верю, что господин Лэм сможет добиться успеха.
 
Господин губернатор, высокопоставленный республиканец в палате представителей недавно в частной беседе предупредил президента о том, что демократы близки к тому, чтобы вернуть палату под свой контроль. И если это произойдёт, ему устроят импичмент.
 
КРИС КРИСТИ, бывший губернатор штата Нью-Джерси, обозреватель ABC News: Послушайте, по-моему, тон и общий настрой демократов в палате представителей говорит о том, что в случае, если они действительно получат контроль над палатой, то это будет их основным приоритетом. Я думаю, для них это выльется в катастрофу на выборах 2020 года.
 
А что произойдёт?
 
КРИС КРИСТИ: Джон, по-моему, слишком рано о чём-то говорить. Каждый президент, кроме случая с Джорджем Бушем — младшим и выборами 2002 года, после прихода к власти теряет места (в конгресс. — ИноТВ) во время своих первых промежуточных выборов. Нам это известно. Вопрос же будет заключаться в том, движется ли экономика в нужном направлении? В феврале вы видели отчёт о состоянии дел с рабочими местами — впечатляющий показатель. Зарплаты растут. Если так и дальше будет продолжаться, то они могут сколько угодно вопить по поводу Сторми Дэниелс*. В конце концов, люди голосуют, опираясь на денежные вопросы.
 
Каковы шансы у президента?
 
ДЖОНАТАН СВОН, журналист Axios: Если Сакконе потерпит поражение, то он (Трамп. — ИноТВ) получит некоторую негативную реакцию. Ведь получается, что вы отправляете его в эти округа, а кандидаты терпят поражение. Однако в Белом доме и на Капитолийском холме признают, что Сакконе — ужасный кандидат, который вообще не собрал никаких денег. Уверен, вы видели это вчера вечером — Трамп был очень аккуратен в своих похвалах Сакконе.
 
Хорошо. Наше время подходит к концу. Мэри, мы ещё с вами обсудим этот вопрос. Всем спасибо!
 
Дата выхода в эфир 11 марта 2018 года.
 
* Речь идёт о порноактрисе Стефани Клиффорд, которая обратилась в суд Лос-Анджелеса. Она требует признать недействительным соглашение о неразглашении, в соответствии с  которым, по имеющейся информации, она должна молчать о своей связи с Дональдом Трампом (прим. ИноТВ).
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