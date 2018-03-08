USA Today: бороться с «российским вмешательством» США стоит поучиться у Латвии

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич полагает, что цель «российского вмешательства» заключается в подрыве основ западного общества, передаёт USA Today. При этом он утверждает, что этому можно противостоять путём совместной работы правительства и социальных сетей.

США есть чему поучиться у «крошечной» Латвии: как противостоять российскому вмешательству, например, пишет USA Today.



Когда дело доходит до усилий России по обострению этнических конфликтов, распространению дезинформации и компромата на латвийских чиновников, методы, которые страна использует, постоянно меняются, предупреждает министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.



«Когда речь идёт об использовании информации в качестве оружия пропаганды, у России нет универсального подхода», — приводит издание слова Ринкевича.



Сообщается, что в рамках своего визита в США Ринкевич обсудил со своими коллегами из Литвы и Эстонии, а также с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном методы противодействия распространению Россией дезинформации и агрессивной деятельности страны в киберпространстве.



Издание отмечает, что опыт Латвии в этом вопросе может быть весьма полезен США в преддверии выборов в конгресс 2018 года.



Директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что «весьма вероятно», что Россия не только продолжит, но и ещё больше активизирует свою подрывную деятельность в этом году. По его словам, Россия воспринимает предстоящие выборы в качестве возможности, для того чтобы подорвать демократию и американские ценности, а также посеять раздор в обществе.



Американская разведка полагает, что Россия стремилась помешать стать президентом Хиллари Клинтон и хотела помочь в этом Дональду Трампу, однако Ринкевич, на основе того, что он видел в Латвии и Европе, полагает, что у страны куда более широкая цель.



«Цель вмешательства не в том, чтобы помочь той или иной стороне, а в том, чтобы заставить людей с разными точками зрения сталкиваться между собой, чтобы подорвать основы западного общества и институтов», — заявил Ринкевич.



При этом, по его мнению, этому можно противостоять путём совместных действий правительства и социальных сетей, направленных на блокировку поддельных аккаунтов, которые распространяли фальшивые новости, и разоблачение источников финансирования политической рекламы.



Ринкевич видит несколько примеров российского вмешательства в Латвии. Так, он утверждает, что, когда канадские войска были размещены в Латвии для увеличения присутствия НАТО, русскоязычные сайты распространяли унизительные истории про канадцев.



Кроме того, после «аннексии» Крыма Россия попыталась создать впечатление, что пророссийские настроения набирают популярность в Латвии и других странах Балтии. Так, «некто» создал сайт «Латгальской народной республики», получившей своё название от региона на востоке страны, и придумал для неё собственный флаг. И вмешавшиеся правоохранительные органы Латвии смогли прекратить это уже после того, как иностранная пресса рассказала об этом как о достоверном факте.



Ринкевич предположил, что за недавним коррупционным скандалом вокруг президента Центрального банка Латвии Илмара Римшевича, развернувшимся на фоне предстоящих в октябре выборов, может также стоять Россия, передаёт USA Today.