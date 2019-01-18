Разоблачение BuzzFeed: врать о строительстве Trump Tower в Москве Коэну сказал лично Трамп

Как выяснило интернет-издание BuzzFeed у своих источников в правоохранительных органах США, бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн признал, что дать ложные показания о переговорах по строительству Trump Tower в Москве его инструктировал сам президент. Как подчёркивает портал, за всё расследование Роберта Мюллера это первый пример того, как Трамп лично сказал подчинённому соврать о его отношениях с Россией.

Президент Дональд Трамп лично сказал своему бывшему адвокату Майклу Коэну соврать конгрессу о переговорах по поводу строительства Trump Tower в Москве, сообщает BuzzFeed со ссылкой на двух «представителей федеральных правоохранительных органов». Кроме того, на тот момент ещё кандидат в президенты поддержал предложенный Коэном план посетить Россию во время предвыборной кампании, встретиться там с Владимиром Путиным и сразу начать обсуждения строительства высотки.

По сути, Коэна назначили заниматься «московским проектом». И хотя Трамп заявлял, что у него нет бизнес-отношений с Россией, источники американского интернет-издания утверждают, что семья президента регулярно получала отчёты о том, как продвигается потенциальная сделка.

Портал напоминает, что в ноябре прошлого года экс-адвокат президента признал себя виновным в даче заведомо ложных показаний комитетам по разведке сената и палаты представителей. По мнению возглавляющего «российское расследование» спецпрокурора Роберта Мюллера, ложное заявление Коэна о том, что «московский проект» был закончен в январе 2016 года, было попыткой «минимизировать связи» президента с Россией и «ограничить» текущее расследование.

Как утверждают два анонимных источника, Коэн также рассказал спецпрокурору, что после выборов президент лично настоял, чтобы адвокат соврал следователям, сказав, будто переговоры с Москвой по Trump Tower закончились на несколько месяцев раньше, чем это было в действительности.

О том, что Трамп инструктировал Коэна дать ложные показания, команда Мюллера узнала из показаний целого ряда свидетелей из Trump Organization, а также внутренних электронных переписок и документации компании. Затем в какой-то момент на допросе экс-адвокат Трампа и сам признал, что действительно получал такие наставления от президента.

Как подчёркивает BuzzFeed, это не первое свидетельство тому, что Трамп пытался препятствовать расследованию «российского вмешательства». Но показания Коэна примечательны в том смысле, что являются «первым известным примером того, как президент открыто сказал подчинённому соврать о своих отношениях с Россией». Во время избирательной кампании Трамп упорно отрицал какие-то сделки с Москвой, но в тоже время, как выясняется, он вёл переговоры по проекту, который мог принести его компании прибыль в $300 млн. По словам неназванных источников интернет-издания, во время избирательной кампании республиканский кандидат провёл с Майклом Коэном по меньшей мере 10 встреч, касающихся строительства Trump Tower в российской столице.

По данным загадочных источников, ложные показания Коэну помогли составить некие юристы. Однако неизвестно, принадлежали ли они к числу сотрудников Белого дома и знали ли вообще, что экс-адвокат президента собирается лгать Мюллеру и конгрессменам.

Пока ни Белый дом, ни представители Дональда Трампа-младшего, ни Trump Organization, ни сам Коэн никак не прокомментировали ситуацию, отмечает BuzzFeed. Впрочем, как утверждают источники портала, несмотря на то, что члены семейства Трамп всячески пытались дистанцировать себя от «московского проекта», сейчас появляется всё больше доказательств, что они явно держали руку на пульсе.

В какой-то момент, как стало известно следователям, речь даже заходила о потенциальной поездке Дональда Трампа в Россию, однако этим планам было не суждено воплотиться в жизнь. Но в любом случае переговоры по «московскому проекту» играют важную роль в расследовании спецпрокурора Мюллера, и эксперты пытаются понять, связаны ли они с «вмешательством» Кремля в выборы.