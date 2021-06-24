BuzzFeed: противники легализации оружия обманом заманили экс-главу стрелковой ассоциации США на своё мероприятие

Бывший глава Национальной стрелковой ассоциации США Дэвид Кин призвал бороться с ограничениями права на оружие, как он думал, на репетиции школьного выпускного. Правда, Кин не знал, что мероприятие подстроили противники легализации оружия, сообщает BuzzFeed. Выпускной и сама школа были ненастоящими, а более 3 тыс. пустых мест символизировали «Потерянный класс» — учеников, погибших при стрельбе в школах.

В своём выступлении на выпускном Академии Джеймса Мэдисона на стадионе в Лас-Вегасе бывший глава Национальной стрелковой ассоциации (NRA) США Дэвид Кин призвал бороться с теми, кто пытается ввести ограничения на распространение и владение оружием, пишет BuzzFeed.

«Подавляющее большинство из вас пойдёт в вузы, а другие решат, что их мечта подсказывает им другой путь к успеху. Мой совет вам прост: следуйте за мечтой и осуществите её», — наставлял Кин.

Правда, учащиеся этого сделать не смогут. Их не существует, как и самой академии, отмечает ресурс.

На самом деле Дэвид Кин обращался к 3044 пустым стульям. Они представляют детей, которые должны были окончить старшую школу в этом году, но погибли из-за стрельбы. Сам того не зная, бывший глава NRA согласился выступить на подстроенном выпускном и невольно стал участником акции «Потерянный класс» (The Lost Class), организованной движением Change the Ref. Оно было основано Мануэлем и Патришей Оливер, чей сын Хоакин был убит стрелком в школе Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде в 2018 году.

Активисты пригласили Кина и борца за право на оружие Джона Лотта на выпускной, попросили их выступить с речью перед пустыми стульями якобы для репетиции и всё засняли на камеру. «По иронии судьбы, если бы они как следует проверили школу, они бы поняли, что она ненастоящая», — заявил представитель организации в пресс-релизе.

По словам Мануэля Оливера, акция должна показать, что говорят влиятельные сторонники права на оружие: «Эти люди — часть проблемы. Мы должны призвать их к ответу, показать всем, как они видят логику, стоящую за индустрией огнестрельного оружия. Мы должны продемонстрировать, что мы смелые и их не боимся. Мы уже пережили худшее, что может быть. Никакие угрозы не заставят меня изменить позицию».

Выступления Кина и Лотта, в которых они говорят о важности права на оружие и отце-основателе США Джеймсе Мэдисоне, который предложил Вторую поправку к Конституции, гарантирующую это право, были включены в серию видео, посвящённых акции. В роликах, опубликованных на YouTube в среду 23 июня, отрывки из речей Кина и Лотта перемежаются с записями звонков в службу экстренной помощи 911 с сообщениями о стрельбе в школах.

Как признал в своём комментарии BuzzFeed Джон Лотт, он не знал, что мероприятие было постановкой. Также он сказал, что разочарован тем, как смонтировали финальное видео. Лотт подчеркнул, что поддерживает проверки для покупателей, но действующая система несправедлива и «не даёт главным образом законопослушным темнокожим людям и людям латиноамериканского происхождения» приобретать оружие.

«Вы хотите помешать опасным людям получить оружие, но не хотите, чтобы люди, которые являются потенциальными жертвами, получили его» — отметил Лотт.

Лотт добавил, что ради выступления он 13 часов ехал на машине из Монтаны, а $495, которые ему обещали на авиабилет, ему так и не выплатили. Как отметил сторонник права на оружие, изначально он хотел ограничиться более общими наставлениями для предполагаемых выпускников, но организаторы предложили высказаться на важную для него тему. После записи репетиции принимающая сторона рассказала, что выпускной пришлось отменить из-за угрозы безопасности и после обсуждений с полицией.

«К сожалению, тот факт, что они мне множество раз соврали, подчёркивается и тем, как они смонтировали своё видео. Это так мы хотим вести политические обсуждения в своей стране? Когда люди врут и выборочно монтируют слова других?» — возмутился Лотт.

Хотя Академия Джеймса Мэдисона ненастоящая, то, что пережили тысячи семей, потерявших детей из-за насилия с применением огнестрельного оружия, — опыт очень даже настоящий, уверен Мануэль Оливер.

«Мы потеряли Хоакина за три месяца до его выпускного. Мы прекрасно знаем, каково это — сидеть на церемонии и получать диплом за своего ребёнка, которого уже больше с нами нет», — поделился активист.

По информации BuzzFeed, насилие с применением огнестрельного оружия — главная причина смерти учащихся средних и старших классов в Америке. Как утверждает Оливер, на контрасте с осознанием, что все ученики, к которым обращались гости мероприятия, мертвы, слова сторонников права на оружие выглядят «крайне цинично».

«Видео показывает их слабыми. Но мы это делаем не для того, чтобы похвастать, что провели бывшего президента NRA. Нет. Мы это делаем, чтобы подтолкнуть наших законодателей к принятию законов, требующих всеобщей проверки перед покупкой оружия», — объяснил активист.