BuzzFeed: Австралия отпугивает нелегальных мигрантов страшными гороскопами

Австралийское правительство придумало оригинальный способ для борьбы с нелегальными мигрантами. Как пишет BuzzFeed, оно издало для распространения на Шри-Ланке специальные плакаты с гороскопами, которые сулят неудачу всем, кто попытается проникнуть в Австралию.

Австралийское правительство издало для распространения на Шри-Ланке специальные плакаты с гороскопами, чтобы люди не искали убежища в Австралии. Как пишет BuzzFeed, каждому знаку Зодиака подготовленный австралийскими властями плакат рисует мрачные прогнозы.

«Если вы нелегально прибудете в Австралию морем, вас вернут. Всё, чем вы рисковали, чтобы добраться туда, будет напрасно, и в итоге вы всем задолжаете», — гласит гороскоп для Стрельца.

Гороскоп для Близнецов предупреждает: «Вы потеряете драгоценности своей жены». А родившимся под знаком Тельца австралийский гороскоп заявляет: «Если вы нелегально прибудете в Австралию морем, ждите того, что вас вернут домой, где вы столкнётесь с унижением из-за своей неудачи».

Как пишет издание, у Австралии строгий пограничный режим, и она абсолютно нетерпима к иммигрантам, прибывающим нелегально по морю. В последние годы эта страна тратит миллионы долларов на рекламные кампании в странах, откуда в Австралию регулярно бегут люди. В этой рекламе используются жестокие видеокадры, комиксы и посты из социальных сетей. В рамках своей политики суверенных границ иммиграционная служба Австралии разворачивает все суда с просителями убежища на борту, направляя их обратно в страну отправления и даже не выслушивая жалобы беженцев.

Президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался в Twitter об австралийских плакатах для иммигрантов.

«Эти листовки отражают австралийскую политику в отношении нелегальной иммиграции. Там есть много поучительного!» — заявил он.

Издание также приводит полное содержание австралийского гороскопа для мигрантов.

ОВЕН: Вас ограбят преступники. Если вы попытаетесь незаконно проникнуть в Австралию морем, этим могут воспользоваться контрабандисты, перевозящие нелегальных мигрантов. Эти преступники отнимут у вас деньги, и вы вернётесь на Шри-Ланку ни с чем.

ВОДОЛЕЙ: Вы со своей семьёй всё потеряете. Если вы рискнёте всем, что нажили вместе с семьёй, чтобы оплатить нелегальное плавание в Австралию, вас задержат и вернут на Шри-Ланку. Вы столкнётесь с трудностями и лишениями, а удача отвернётся от вас.

СТРЕЛЕЦ: Вы вечно будете в долгах. Если вы нелегально прибудете в Австралию морем, вас вернут. Всё, чем вы рисковали, чтобы добраться туда, будет напрасно, и в итоге вы всем задолжаете.

ТЕЛЕЦ: Вам будет стыдно за свои поступки. Если вы нелегально прибудете в Австралию морем, ждите того, что вас вернут домой, где вы столкнётесь с унижением из-за своей неудачи. Вам не повезёт, если вы попытаетесь осуществить это незаконное действие.

ДЕВА: У вас будут проблемы с законом. Если вы нелегально прибудете в Австралию морем, вас задержат, вернут, и вы столкнётесь с правовыми последствиями. Если вы решите совершить этот противозаконный поступок, это ничего вам не даст. Вам не повезёт, и вы будете раскаиваться в содеянном.

КОЗЕРОГ: Ваша жизнь будет в опасности. Решив рискнуть собственной жизнью и отправившись в путь по опасному морю в непредсказуемую погоду, вы потерпите неудачу, и все ваши усилия будут тщетны. Если вы нелегально прибудете в Австралию морем, вас вернут на Шри-Ланку, где вас будет ждать сплошное невезение.

БЛИЗНЕЦЫ: Вы потеряете драгоценности своей жены. Если вы нелегально отправитесь в Австралию морем, вас будет подстерегать неудача. Вы потеряете всё то, что заложили ради этого бессмысленного предприятия.

ВЕСЫ: Вы спустите все деньги впустую. Вам не будет сопутствовать удача. Вам нельзя отправляться в Австралию нелегально морем, потому что вас задержат и вернут, и все деньги будут потрачены вами напрасно.

РАК: У вас возникнут семейные проблемы. Вам не повезёт. Не пытайтесь отправляться в Австралию нелегально на судне, так как вас остановят и вернут. Вы потеряете всё, что ваша семья взяла в долг, и столкнётесь с семейными проблемами.

СКОРПИОН: Вы потеряете деньги. Если вы по своей наивности поверите контрабандистам и попытаетесь нелегально добраться до Австралии морем, вас вернут на Шри-Ланку, и вы потеряете всё, что поставили на карту ради этой поездки.

ЛЕВ: Вы будете раскаиваться. Если вы попытаетесь нелегально добраться до Австралии морем, вас вернут, и у вас из-за этой противозаконной поездки возникнут проблемы правового характера. Совершите такое преступление — и вас будут ждать сплошные неудачи.

РЫБЫ: Вы потеряете землю своей семьи. Если вы нелегально отправитесь в Австралию морем, вас вернут. Те деньги, которые вы получили, заложив землю своей семьи, пропадут зря, и прямо у вас на глазах ваша семья лишится своей земли.