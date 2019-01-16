El Observador: оппозиционный парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором

Национальная ассамблея Венесуэлы объявила вступившего недавно на второй срок президента Николаса Мадуро узурпатором, пишет El Observador. Кроме того, оппозиционный парламент пообещал амнистию тем военным, которые будут содействовать восстановлению конституционного порядка в стране.
Национальная ассамблея Венесуэлы — парламент, контролируемый местной оппозицией, — объявила президента Николаса Мадуро узурпатором и согласилась временно взять на себя полномочия исполнительной ветви власти, пишет уругвайское издание El Observador.
Венесуэльские парламентарии также пообещали амнистию военным, которые не поддержат правительство президента-социалиста. В частности, Национальная ассамблея одобрила соглашение, в котором даются обязательства «издать закон об амнистии» для «гражданских чиновников и военных, которые будут содействовать восстановлению конституционного порядка».
«Мы обращаемся к вам, военные низшего и среднего ранга: преодолейте страх», — заявил глава парламента Хуан Гуаидо.
По его мнению, в Венесуэле в настоящий момент образовался «вакуум власти». И, ссылаясь на Конституцию, которая даёт ему право этот самый вакуум заполнять, Гуаидо заявил о готовности возглавить переходное правительство, которое должно организовать новые президентские выборы.
Между тем в то самое время, как проходило заседание оппозиционного парламента, на одном из телеканалов шла трансляция того, как генеральный штаб венесуэльских вооружённых сил вновь присягал на верность Мадуро.
Депутаты Национальной ассамблеи также приняли документ, в котором обратились к США, ЕС, к таким странам Латинской Америки, как Аргентина, Бразилия и Колумбия, и даже к союзникам Мадуро — России, Китаю и Турции, — с просьбой заморозить активы и счета Венесуэлы. Законодатели пояснили, что таким образом они хотят защитить общественную собственностью от коррупции.
Как напоминает El Observador, в прошлый четверг, 10 января, Мадуро во второй раз вступил в должность президента, однако его переизбрание не было признано Соединёнными Штатами, Европейским союзом и некоторыми странами Латинской Америки, заявившими о том, что прошлогодние президентские выборы в Венесуэле были нечестными. После того как Мадуро вновь стал главой государства, на международной арене не прекращаются споры по поводу легитимности его правления.
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