NewsOne: в Польше боятся, что украинские мигранты переберутся в Чехию

В Польше обеспокоены тем, что могут потерять украинских трудовых мигрантов. Как сообщает NewsOne, из-за упрощения чешского законодательства количество украинцев, выезжающих на заработки в Чехию, растёт, и поэтому Польша опасается конкуренции.
Директор польской компании по трудоустройству иностранцев EastWestLink Анджей Коркус заявил, что количество украинцев, выезжающих на заработки в Чехию, растёт и поэтому Польша опасается конкуренции в этом плане. Как передаёт NewsOne, по его словам, чешская сторона хоть и упрощает доступ к рынку труда, однако он в разы меньше, чем польский, поэтому не сможет принять большое количество людей.
«Чехия может быть большей угрозой для польского рынка труда, чем Германия. Эта страна сейчас работает над либерализацией доступа к рынку труда, в частности, планирует упростить трудоустройство и расширить его с трёх месяцев до 12», — заявил Коркус.
Он отметил, что новое миграционное законодательство Германии не должно повлиять на отток трудовых мигрантов.
«Эти опасения беспокоили Польшу тогда, когда ещё не было известно, что именно предложит немецкая сторона. Сейчас мы понимаем, что угроза для польского рынка труда является незначительной и касается в основном высококвалифицированных специалистов», — резюмировал он.
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