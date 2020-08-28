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CounterPunch: США сами виноваты в том, что Китай их опередил

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Коронавирус и сопутствующий ему экономический кризис показали, что у Штатов превратное понимание свободы и власти, что вместе с их стремлением к гегемонии и неразумным управлением привело к потере ведущих позиций на мировой арене, пишет CounterPunch. Так что, по словам автора статьи, Китай их уже по многим позициям опередил.
CounterPunch: США сами виноваты в том, что Китай их опередил
Reuters
По мнению некоторых экспертов, постоянные нападки представителей американских властей на Китай ослабнут и прекратятся сразу после выборов в ноябре. Однако, как пишет CounterPunch, на самом деле это вряд ли произойдёт, и на то есть два фактора. Во-первых, причины давления на Китай довольно глубоки и выходят за рамки выборов и отдельных личностей. Во-вторых, эти проблемы затрагивают вопросы распределения власти, доминирования и контроля, а их разрешение занимает десятки, если не сотни лет.
 
Есть ряд сфер, в которых Китай превзошёл США. В частности, по мнению автора статьи, так произошло в сфере науки и технологий. И именно из-за того, что Китай находится на передовой технологий, на Западе это вызывает такую обеспокоенность. Тем более там знают, что владение наукой и технологиями придаёт стране силу и власть.
 
Благодаря этому, Китай за несколько десятилетий стал фабрикой доступных и качественных товаров. Успешное проникновение на рынки сделало Китай незаменимым для всего мира. Даже в сфере развлечений он создал сенсацию в виде платформы Tiktok. Отдельно автор статьи говорит про проект Нового шёлкового пути, который должен оставить след для всего человечества.
 
Он в целом утверждает, что и в остальных сферах влияние США сокращается, что от них остался лишь лоск. Впрочем, военные арсеналы Штатов велики, однако со времён Второй мировой войны они не выиграли ни одного крупного конфликта. В качестве примера тому служат Вьетнам, Ирак, Сомали, Ливия, Сирия, Афганистан.
 
Ещё один столп, на котором покоится сила США, — это доллар, мировая резервная валюта. Но он теряет позиции. Например, если в 2015 году 90% двусторонних транзакций межжду Китаем и Россией проводились в долларах, то теперь эта цифра упала до 51%. Связано это, в том числе, с санкциями США против этих двух стран.
 
США также поддерживают своё глобальное доминирование с помощью широкой сети пропаганды, которая представляет Штаты величайшей нацией на земле. Но с течением времени и после интервенции в Ирак этот имидж угас.
 
Ещё больший урон имиджу Штатов нанесли действия их властей, которым не удаётся управлять страной эффективно. В частности, это стало видно на фоне коранавируса и экономического кризиса, который его сопровождает. Эти явления также показали, как глубоко сидит в сознании американцев понятие прав и свобод человека. Но из-за этого страдает порой всё общество, и одержимость свободой порой подрывает само понятие свободы.
 

Но не только подъём Китая ответственен за упадок Штатов, отмечает автор. Американское превратное понимание власти, прав человека и стремление к гегемонии — всё это сыграло свою роль, пишет CounterPunch. 

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