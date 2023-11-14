WION: пока падают бомбы, растут прибыли оборонной индустрии Запада

Война бушует в Газе и на Украине, а в выигрыше оказывается оборонный сектор. Глобальные расходы на оборону также демонстрируют устойчивый рост из-за предполагаемой угрозы со стороны Китая, сообщает телеканал WION. Цена акций британского оборонного гиганта ВАЕ Systems практически удвоилась благодаря украинскому конфликту. А после начала войны на Ближнем Востоке акции компании выросли на дополнительные 10 процентов.

Сейчас, когда падают бомбы, растут прибыли оружейной индустрии. Пока бушует война в Газе и на Украине, оборонный сектор одновременно извлекает выгоду из насилия и изо всех сил старается не отставать.

Глобальные расходы на оборону также демонстрируют устойчивый рост из-за предполагаемой угрозы со стороны военной мощи Китая. Это касается не только оборонных фирм США, таких как Lockheed Martin и Raytheon. Британский оборонный гигант BAE Systems заявил, что глобальные конфликты подпитывают спрос на боеприпасы.

В августе ВАЕ объявила о рекордном объёме заказов и полугодовом росте чистой прибыли на 57 процентов. Поскольку расходы западных правительств на оборону резко возросли после начала боевых действий на Украине, их акции выросли с тех пор, как в прошлом месяце началась война между ХАМАС и Израилем.

В понедельник ВАЕ опубликовала оптимистичный прогноз по прибыли в связи с растущей зависимостью от структурно растущих оборонных рынков и временем усиления геополитических рисков. В этом году группа заработала больше наличных благодаря новым инвестициям в мощности по производству боеприпасов.

По словам директора по развитию бизнеса британского производителя военной техники, к 2025 году производство снарядов калибра 155 мм вырастет в восемь раз по сравнению с периодом незадолго до ввода войск России на Украину в начале прошлого года.

Правительство Великобритании в сентябре заявило, что поставило на Украину более 300 тысяч артиллерийских снарядов, а к концу года планируется поставить ещё десятки тысяч. Цена акций ВАЕ почти удвоилась с момента начала спецоперации России на Украине. Кроме того, цена акций выросла более чем на 10 процентов после начала войны Израиля с ХАМАС в начале октября.

В этом году был заключён ключевой долгосрочный контракт, который теперь известен как «Решение для боеприпасов следующего поколения». Его стоимость составляет 2,4 миллиарда фунтов, и он подразумевает поставку боеприпасов компанией ВАЕ Министерству обороны Великобритании в течение 15 лет.

Дата выхода в эфир 14 ноября 2023 года.