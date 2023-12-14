Риттер: Запад избавится от Украины, как от отработанного инструмента

Западу всегда было наплевать на Украину, заявил в интервью Dialogue Works бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, для западных стран Украина не друг, а инструмент, который используется для того, чтобы навредить России. Этот инструмент отработал своё и стал неэффективным, и теперь пришло время от него избавиться, чем Запад сейчас и занимается, отметил бывший морпех.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Проблема в том, что Украина не может победить. Они не могут победить. Для Украины всё кончено. И России это известно. И, что, по-моему, важнее, Украине это известно, и Западу это известно.



Прямо сейчас Запад находится в таком состоянии, когда он не пытается реально помочь Украине, а старается сделать вид, что пробует сделать для Украины всё возможное, давая при этом ей умереть.



Мы находимся в такой политической фазе этого конфликта, когда Соединённые Штаты, НАТО и Европа пытаются переложить вину за провал их российской политики на плечи Украины.



И это опять доказывает ту точку зрения, которую я озвучивал, что Западу всегда было наплевать на Украину. Всегда. Мы никогда не хотели их победы. Мы никогда не ждали их победы. Мы хотели лишь, чтобы они нанесли урон России, серьёзный военный урон, который вкупе с экономическим коллапсом России из-за западных санкций мог бы привести к «майдану» в Москве, когда россияне сместили бы Путина от власти. Всегда была именно эта цель.



О победе Украины тут речи никогда не шло. Нам наплевать на Украину. Разве это непонятно? 500 тысяч погибших, от 10 до 20 миллионов временно перемещённых, (потеря. — ИноТВ) инфраструктуры на триллион долларов — что из этого указывает на то, что Украина нам небезразлична? Ведь ни один друг не позволил бы, чтобы такое произошло с их другом.



Украина нам не друг. Украина — инструмент, который мы используем, чтобы навредить России. Этот инструмент отработал своё, стал неэффективным. И теперь пришло время нам избавиться от этого инструмента. Мы избавляемся от Украины. Именно этим мы сейчас занимаемся.



Дата публикации 12 декабря 2023 года.